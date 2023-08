Wallersteiner Bavaria-Schützen ehren ihre Mitglieder

Zahlreiche Schützen werden beim Sommernachtsfest ausgezeichnet. Eine besondere Auszeichnung erhält Ludwig Strehle.

Die Wallersteiner Bavaria-Schützen haben im Rahmen ihres Sommernachtsfestes in der Wallersteiner Mehrzweckhalle ihre Jubilare gefeiert und verschiedene Ehrungen überreicht. Konrad Förg als Vertreter des Ries-Gaus und Wallersteins Schützenmeister Sebastian Pusch überreichten die Ehrungsurkunden.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden sowohl vom Bayerischen Sportschützenbund (BSSB) als auch vom Verein Kevin Offinger, Simon Offinger, Jörg Fischer, David Kuhberger und Denise Pusch geehrt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft im BSSB durfte Konrad Förg Matthias Leister und Stefan Neumann auszeichnen. Andreas Merk nahm seine Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft in beiden Institutionen entgegen. 50 Jahre lang hielt Rolf Kümmel dem BSSB die Treue und wurde dafür ebenfalls geehrt. Einen besonderen Applaus verdiente sich Ludwig Strehle, der bereits seit 70 Jahren Mitglied der Wallersteiner Schützen ist. Dafür wurde er nicht nur vom Schützenverein und dem BSSB geehrt und ausgezeichnet, sondern er erhielt auch einen persönlichen Dankesbrief vom Landesschützenmeister Christian Kühn für die Treue und Erhaltung der Tradition der Schützenkultur.

Sebastianstaler für verschiedene Mitglieder der Wallersteiner Schützen

Neben den Ehrungen der Mitglieder wurden von Konrad Förg auch der Sebastianstaler in Bronze an Ute Pusch, Fabian Spegel, Susanne Kelm, Max Streinz, Daniel Habersaat sowie das Gauehrenzeichen in Bronze an Manfred Schürer, Rainer Pusch, Manfred Hillenmeyer und das Protektorabzeichen von Herzog Franz von Bayern an Sebastian Pusch für Verdienste um den Schießsport und die Sportschützenkultur überreicht. Neben den Ehrungen gab es noch Urkunden für Raphael Kienle, Markus Bauer, Björn Finken, Markus Zogalla, Andreas Maik und Andreas Paul für ihre Leistungen in den Rundenwettkämpfen und bei den Gaumeisterschaften. (AZ)