Irmgard Eisele regiert die Albuchschützen im Jahr 2023

Die Auflage-Schützin gewinnt mit einem 11,8-Teiler das Königschießen in Schmähingen. Nikolai Dollmann kann seinen Jugendkönigstitel verteidigen.

Auf der Königsfeier der Albuchschützen Schmähingen im Gasthaus zum Goldenen Kreuz hat sich Schützenmeisterin Sabine Graf über eine Beteiligung von 45 Schützinnen und Schützen an den verschiedenen Disziplinen des Königsschießens gefreut.

Die Vereinsmeisterschaft 2022 in der Schützenklasse sicherte sich erneut Sabine Graf mit sehr guten 403,2 Ringen. Platz zwei belegte ihr Mann und Neumitglied Nico Graf mit 401,4 Ringen vor Daniela Löfflad (394,8). In der Disziplin Schützen aufgelegt wurde erstmalig Barbara Imrich mit beeindruckenden 303,8 Ringen Vereinsmeisterin vor Thomas Schreiber (296,8 Ringe) und Irmgard Eisele (285,4 Ringe). Die Vereinsmeisterschaft der Jugendklasse sicherte sich erneut Sophia Keplinger mit verbesserten 361,7 Ringen vor Nikolai Dollmann mit 359,1 Ringen. Platz drei ging an Hanna Hopf (302,9 Ringe). In der Schülerklasse wurde Neumitglied Louis Hubel mit 153,9 Ringen Vereinsmeister.

Ein 1,0-Teiler ist das beste Jahresblattl bei den Albuchschützen

Die besten Jahresblattl 2022 erzielten bei den Damen Susanne Ott mit einem sagenhaften 1,0-Teiler, bei den Herren Markus Hopf (14,1-Teiler), Damen aufgelegt Barbara Imrich (2,7-Teiler), Herren aufgelegt Thomas Schreiber (3,8-Teiler), Jugend Sophia Keplinger (23,3-Teiler), Schüler Anna Rösch (86,0-Teiler) und schließlich bei den Schülern aufgelegt Louis Hubel mit einem 69,5-Teiler.

Als fleißigste Schützen des vergangenen Jahres wurden Louis Hubel mit 17 geschossenen Serien in der Schülerklasse, Hanna Hopf mit 14 Serien in der Jugendklasse, Susanne Ott mit 16 Serien in der Schützenklasse sowie mit 25 Serien Hermann Dollmann in der Schützenklasse aufgelegt geehrt.

Nicole Benninger gewinnt Ehrenscheibe mit schönem Dorfwirtschafts-Motiv

Der nächste Programmpunkt war die Prämierung in den Wettbewerben des Königschießens: Sophia Keplinger siegte im Wurstschießen mit einem 139,2-Teiler vor Nikolai Dollmann (313,3-Teiler) und Louis Hubel (409,1-Teiler). Pokalgewinnerin wurde erstmals Susanne Ott (23,0-Teiler) vor Anja Ruff (32,4-Teiler) und Renate Hopf (77,4-Teiler). Der Wanderpokal ging dieses Jahr an Carina Braun mit einem 23,7-Teiler. Die weiteren Plätze belegten Erich Oswald (83,5-Teiler) und Andreas Ruff (86,2-Teiler). Bei der Jugend sicherte sich erneut Sophia Keplinger den Pokal mit einem 213,8-Teiler vor Louis Hubel (245,2-Teiler) und Nikolai Dollmann (263,6-Teiler).

Die von Margot Braun gestiftete Ehrenscheibe mit einem schönen Motiv des Schmähinger Umzugswagens mit der Silhouette der Dorfwirtschaft gewann Nicole Benninger mit einem 38,8-Teiler. Zweitplatzierter war Fritz Hopf (41,5-Teiler) vor dem drittplatzierten Martin Klink (43,1-Teiler).

Aufgelegt-Schützin Eisele holt sich die Königskette in Schmähingen

Die Höhepunkte des Abends waren naturgemäß die Proklamationen der Schützenkönige. Erneut Jugendkönig wurde Nikolai Dollmann mit einem 68,3-Teiler deutlich vor Hanna Hopf mit einem 224,5-Teiler. Zur besonderen Freude der Anwesenden wurde die ins Lager der Aufgelegt-Schützen gewechselte Irmgard Eisele Schützenkönigin 2023. Sie errang mit einem 11,8-Teiler die Königswürde. Ihre Vorgängerin Nicole Benninger wurde Vizekönigin mit einem 38,0-Teiler. "Bronze" ging an Nico Graf (47,2-Teiler).

Der gut gelaunte Musikant Thomas Kirschner sorgte in den Pausen zwischen den Siegerehrungen der einzelnen Wettbewerbe und im Anschluss für die musikalische Umrahmung. (AZ)