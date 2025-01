Hanna und Daniel Bühlmeyer: Ein treffischeres Ehepaar

Im August vergangenen Jahres heirateten Hanna Bühlmeyer und Daniel Karg. Im kleinen Kreis, auf einer Alm in Österreich, mit Blick auf die Gipfel des Wilden Kaisers. Gipfelstürmer im Schützensport sind beide – Hanna Bühlmeyer hat in diesem Jahr die Teilnahme an der Europameisterschaft fest im Blick und Daniel feierte seine größten Erfolge mit Ehefrau Hanna im Mix. Zweimal in Folge holte das Ehepaar mit gemeinsamen Familiennamen Bühlmeyer Gold bei der Deutschen Meisterschaft. Über zwei treffsichere Franken, die auch bei den Schützen im Ries bestens bekannt sind.

