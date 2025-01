Ein Name dominiert das Königsschießen in Hohenaltheim

Die Karolinger-Schützen Hohenaltheim haben ihre besten Aktiven im Schützenheimsaal gekürt. Die Ergebnisse des Vereineschießens zeigten erneut die starke Beteiligung der Freiwilligen Feuerwehr Hohenaltheim, die die Meistbeteiligung erreichte.

Jürgen Erhardt erzielte mit einem 8,4-Teiler das beste Blattl, während Heinrich Fischer das stärkste Einzelergebnis abgab. Die Wanderscheibe in der Vereinswertung ging an die Abteilung Gymnastik des SVH. Den goldenen Schützen für das über das Jahr beste abgegebene freihändige Blattl gewann Ilona Beck mit einem 18,6-Teiler, während Friedrich Weng den besten Teiler in der Aufgelegt-Klasse erzielte und damit den silbernen Schützen im Empfang nehmen durfte. Bei den Vereinsmeisterschaften setzte sich Ilona Beck durch und verwies Harald Beck und Friedrich Weng auf die Plätze zwei und drei. Die beste Serie wurde von Selina Beck geschossen, während Friedrich Weng den besten Einzelstreifen abgab.

Königsschießen in Hohenaltheim: Heinrich Fischer gewinnt in der Herrenklasse

Bei den Wanderpokalen dominierte in der Schülerklasse Patrick Fuchs vor Jakob Bichlmaier. In der Jugendklasse gab seine Schwester Sofia Fuchs den besten Teiler ab und setze sich somit vor ihrem Bruder Denny Fuchs sowie Velizar Karpachev durch. In der Damenklasse triumphierte Susanne Fuchs mit einem 148,0-Teiler knapp vor Selina Beck mit 148,3, während Heinrich Fischer die Herrenklasse für sich entschied.

Die Königswürde wurde ebenfalls von der Familie Fuchs dominiert: Patrick Fuchs gewann in der Schülerklasse mit einem 81,4-Teiler erneut vor Jakob Bichlmaier. In der Jugendklasse ergab sich hinsichtlich der Platzierung ein wiederholtes Bild: Die Schwester Sofia Fuchs siegte vor Denny Fuchs und Velizar Karpachev. Bei den Damen setzte sich Susanne Fuchs ebenfalls wiederholt vor Selina Beck auf dem zweiten Platz und Sabine Fischer auf dem dritten Rang durch. In der Schützenklasse konnte Rainer Bichlmaier den Sieg vor Helmut und Harald Beck für sich beanspruchen. (AZ)