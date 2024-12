Bestzeiten für die Schwimmer des 1. SV Nördlingen

Die Wintersaison steht bei den Schwimmerinnen und Schwimmern seit jeher ganz im Zeichen der längeren Distanzen. Entsprechend fanden nun die Schwäbischen Meisterschaften über die Langen Strecken im neu eröffneten Hallenbad in Lindenberg statt. Insgesamt waren rund 180 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 20 schwäbischen Vereinen angereist, um ihre Ausdauer unter Beweis zu stellen. Darunter befanden sich auch fünf Teilnehmer aus Nördlingen, die allesamt ihre persönlichen Bestzeiten bei diesem Wettkampf verbesserten.

Zum ersten Mal an einer Schwäbischen Meisterschaft nahm Franziska Weichenmeier (Jahrgang 2011) teil, die mit der langen Distanz gut zurechtkam. Mit 11:59,10 Minuten knackte sie die Zwölf-Minuten-Marke und belegte einen elften Platz in ihrem Jahrgang. Pia Schweier (Jahrgang 2011) ist sonst eher auf den Brustrecken zu Hause, zeigte aber auch über die langen Strecken eine gute Leistung. Über 400 Meter Lagen (6:30,47 Minuten) und 800 Meter Freistil (11:48,95 Minuten) erschwamm sie sich jeweils einen achten Rang.

Schwimmen über die Langen Strecken: Nördlinger zeigen sich stark verbessert

Marlena Wagner (Jahrgang 2009) trat trotz einer noch nicht ganz auskurierten Erkältung in Lindenberg an. Ihr Ehrgeiz wurde belohnt, denn sowohl über 400 Meter Lagen (6:13,58 Minuten) als auch über 800 Meter Freistil (11:09,34 Minuten) schaffte sie es in ihrem Jahrgang aufs Treppchen und holte zwei Bronzemedaillen.

Bei den Jungen mussten Daniel Zuber und Joel Westphal krankheitsbedingt absagen. Moritz Weng (Jahrgang 2012) trainiert erst seit September in der Wettkampfmannschaft und hat sich seither bereits stark verbessert. Über 400 Meter Lagen (7:18,41 Minuten) belegte er den sechsten Platz. Komplettiert wurde an diesem Wochenende das Team von Maximilian Strauß (Jahrgang 2010), der über 1500 Meter Freistil und 400 Meter Lagen antrat. Bei ihm machte sich eindeutig der Trainingsfleiß der vergangenen Monate bemerkbar, denn über die lange Freistildistanz belegte er mit 20:53,85 Minuten den fünften Platz, und über 400 meter Lagen (5:54,31 Minuten) holte er sich sogar eine Silbermedaille. Insgesamt war damit das Trainerteam um die Wettkampfmannschaft mit den Leistungen der Schwimmerinnen und Schwimmer sehr zufrieden. (AZ)