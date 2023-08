Claudia Koch aus Nördlingen wird Deutsche Meisterin im Freiwasser

Die Masters-Schwimmerin der AK 70 kommt ohne Mühe zur nächsten Goldmedaille. Mehr als zehn Minuten vergehen, bis ihre erste Verfolgerin im Ziel ist.

Gut zwei Monate nach ihrem Erfolg bei den Internationalen Bayerischen Meisterschaften im Freiwasser ging es für Schwimmerin Claudia Koch (AK 70) nun nach Gummersbach-Lantenbach zu den 29. Internationalen Deutschen Meisterschaften der Masters im Freiwasser.

An der Aggertalsperre war für die knapp 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Rundkurs von 1250 Metern abgesteckt. Diesen galt es entsprechend für 2,5 Kilometer zweimal zu absolvieren, für fünf Kilometer viermal. Claudia Koch, die für den 1. SV Nördlingen schwimmt, ging über 2,5 Kilometer an den Start. Bei strahlendem Sonnenschein waren die Bedingungen gut, wenngleich die Wassertemperatur durch die vergangenen kühlen zwei Wochen mit 21,3 Grad nicht allzu hoch war.

Claudia Koch braucht zehn Minuten weniger als die schnellste Konkurrentin

Bereits in der ersten Runde schwamm die Nördlingerin auf eine Schwimmerin aus der vor ihr gestarteten Welle auf, sodass sie für die zweite Runde eine gute Partnerin hatte. Daher war es nicht verwunderlich, dass sie am Ende nicht nur die Goldmedaille in ihrer Altersklasse vor Petra Henn vom TuS Breckerfeld errang hatte, sondern auch zwei Minuten besser als bei den Bayerischen Meisterschaften war. Mit ihrer Zeit von 54:30,73 Minuten kam sie über zehn Minuten schneller ins Ziel als die Zweitplatzierte.

Als nächstes Ziel stehen nun die Europameisterschaften im portugiesischen Madeira an. (AZ)