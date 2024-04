Dreimal Gold und einmal Silber für Claudia Koch

Die Nördlinger Mastersschwimmerin erweitert ihre Medaillensammlung bei den Internationalen Meisterschaften in Wien.

Claudia Koch vom 1. Schwimmverein Nördlingen hat bei den „Vienna International Masters Championships“ im Schwimmen in ihrer Altersklasse (70) vier Medaillen gewonnen.

Als erster Wettkampf standen die 800 Meter Freistil auf dem Programm. Dabei machte die Nördlinger Masters-Schwimmerin Bekanntschaft mit einem Prozedere, das sie bislang nur aus dem Freiwasserschwimmen kannte. Denn bei den Meisterschaften in Wien schwammen Männer und Frauen nicht getrennt, sondern gemeinsam in den einzelnen Läufen. Gesetzt waren die Athletinnen und Athleten nach ihren Meldezeiten. Die Langstreckendistanz absolvierte Koch gleichmäßig sowie kraftvoll und sicherte sich damit die erste Goldmedaille des Tages.

In ihrer Lieblingsdisziplin ist die Nördlingerin Claudia Koch nicht zu schlagen

Anschließend ging es an die 200 Meter Rücken. Hier belegte die Nördlingerin den zweiten Platz hinter der Wiener Schwimmerin Irina Meisl. Als dritten Start galt es die Lieblingsdisziplin, Delphin, zu bewältigen. Als Strecke war die Sprintdistanz von 50 Metern angesetzt. Mit großer Begeisterung sprang die routinierte Schwimmerin hier ins Becken und holte sich die insgesamt dritte Medaille, das zweite Gold.

Da der vierte Wettkampf nur zehn Minuten später ausgetragen wurde, blieb Claudia Koch gleich im Startbereich stehen, ehe sie für 200 Meter Freistil wieder ins Becken sprang. Doch der stressige Zeitplan wurde am Ende mit dem vierten Edelmetall, beziehungsweise der dritten Goldmedaille an diesem Tag belohnt. Für die Nördlingerin war dieser Wettbewerb ein wichtiger Test für die anstehenden Europameisterschaften in Serbien. (AZ)