Etliche Medaillen für Nördlingens Nachwuchsschwimmer

Der Clubvergleichswettkampf im Donauwörther Freibad ist ein großes Erlebnis für den Nördlinger Schwimmer-Nachwuchs. Sie verdienen sich einige Podestplätze.

Anfang Juni ist das Donauwörther Freibad nach einer Phase der Sanierung wiedereröffnet worden. Nun fand dort zum ersten Mal seit 2019 der Clubvergleichswettkampf statt. Insgesamt waren hierbei 322 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 17 Vereinen zu 1162 Einzel- sowie 92 Staffelstarts gemeldet worden. Ungefähr 90 Starts davon absolvierten die Schwimmerinnen und Schwimmer des 1. SV Nördlingen. Viele schafften es dabei auf das Siegertreppchen.

So holte sich Maximilian Strauß (Jahrgang 2010) eine Goldmedaille über 100 Meter Brust und ein Mal Silber über 100 Meter Rücken. Die Edelmetallpalette komplettierte er mit Bronze über 200 Meter Lagen. Sein Jahrgangskollege Anton Kienberger verbuchte zwei dritte Plätze über 100 Meter Freistil sowie 100 Meter Schmetterling. Die Punktwertung über Freistil war dabei so gut, dass er sich damit sogar den dritten Platz der punktbesten Leistungen im Jahrgang 2010 männlich sicherte.

Zweimal Gold für Rückenschwimmer Moritz Weng

Gleich zwei Goldmedaillen erschwamm sich Moritz Weng (Jg. 2012) über 50 und 200 Meter Rücken; die 100 Meter Rücken beendete er als Dritter seines Jahrgangs. Ebenfalls in den Rückenstrecken glänzen konnte Lukas Saam (Jg. 2013), der sich zwei Silbermedaillen über 50 und 200 Meter Rücken holte, zudem den Bronzeplatz über 100 Meter Rücken erreichte. Im Jahrgang 2008 gab es zwei zweite Plätze für Leon Miller über 100 Meter Schmetterling und 200 Meter Lagen.

Eine Silbermedaille holte sich Alexia Maria Dobrea (Jg. 2010) über 50 Meter Delphin. Ebenso gab es Silber für Theodor Böckh (Jg. 2012) über 50 Meter Rücken und zwei dritte Ränge über 50 Meter Freistil sowie Delphin. Gleich dreimal Bronze erschwamm sich Paul Lionel Hertlein (Jg. 2012) über 100 Meter Freistil, 200 Meter Brust und 200 Meter Freistil.

Nördlinger Schwimmverein kommt insgesamt auf respektablen sechsten Platz

Zwei Bronzeplatzierungen sicherte sich Gleb Berengardt (Jg. 2006) über 200 Meter Lagen sowie 100 Meter Schmetterling, eine Bronzemedaille erkämpfte sich sein Bruder Roman (Jg. 2011) über 50 Meter Brust. Ebenso Bronze ging an Pia Schweier (Jg. 2011) über 200 Meter Brust und an Leopold Eder (Jg. 2012) über 50 Meter Rücken. Benedikt Saam (Jg. 2011) schrammte in den Brustdisziplinen mit zwei vierten Plätzen knapp am Treppchen vorbei, ebenso David Cernica (Jg. 2012) zwei vierten Plätzen über 100 Meter Rücken und 200 Meter Freistil und Timur Rehm (Jg. 2008) mit einem vierten Rang über 50 Meter Schmetterling.

Respektable Leistungen zeigten zudem Emma Hertlein, Franziska Weichenmeier sowie Jana Bergdolt (alle Jg. 2011) und Paul Lippacher (Jg. 2009). Die beiden Mannschaftsküken Felix Berdolt und Paulina Böckh (beide Jahrgang 2014) sammelten ebenso wie Tyra Weng, Amelie Ebert, Lena Kerscher (alle drei Jg. 2013), Katharina Wiesner und Theresa Panni (beide Jg. 2012) erste Langbahn-Wettkampferfahrungen und schlugen sich dabei äußerst wacker.

Insgesamt belegte der 1. SV Nördlingen in der Mannschaftswertung einen ordentlichen sechsten Platz. Im Vorfeld trainiert wurden die Kinder und Jugendlichen von Harald Biller, Claudia Koch, Heike Weichenmeier, Elke Zihsler und Stefanie Meyr-Schlecht. (AZ)