Im Nördlinger Freibad wird wieder 24 Stunden geschwommen

Mit dem 24-Stunden-Schwimmen findet am 22. und 23. Juli wieder ein besonderes Sportevent statt. Dabei gibt es die Gelegenheit, das Freibad bei Nacht zu erleben.

Das erste 24-Stunden-Schwimmen hat im Rahmen von „ Nördlingen bewegt Dich“ im Jahr 2021 stattgefunden. Die 423 geschwommenen Kilometer stellten zum Start ein mehr als respektables Ergebnis dar. Im Jahr 2022 wurde die zurückgelegte Gesamtstrecke auf beachtliche 640 Kilometer gesteigert. An diesem Wochenende wird sich zeigen, ob die Strecke ein weiteres Mal länger wird.

Der Startschuss für die dritte Runde fällt am 22. Juli um 10 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt kann jeder Badegast mit seinen Schwimmkilometern erneut für ein hervorragendes Gesamtergebnis sorgen. „Geschwommen wird im Schwimmerbecken und dabei ist es egal, ob Brust- oder Rückenschwimmen, Kraulen oder Tauchen. Jeder schwimmt so lange, so weit und so oft er kann. Die geschwommenen Bahnen werden der Aufsicht am Becken gemeldet und in eine Liste eingetragen. Dieses Jahr wird von der handgeschriebenen Liste auf eine EDV-Auswertung umgestellt. Die Veranstaltung findet so viel Resonanz, dass wir uns im Bereich der Organisation automatisch ebenfalls Jahr für Jahr steigern“, erklärt Martin Gruber, Leiter der städtischen Bäder.

Schwimmverein und DLRG unterstützen das 24-Stunden-Schwimmen

Unterstützung am Beckenrand kommt erneut vom Schwimmverein Nördlingen und vom DLRG-Ortsverband. „Die Sicherheit der Badegäste steht für uns an erster Stelle. Ohne die ehrenamtliche Hilfe der beiden Nördlinger Vereine könnte die Veranstaltung nicht realisiert werden“, so Martin Gruber. Nach Ablauf der 24 Stunden werden die Gesamtkilometer addiert. Einen Euro pro Kilometer spendet Intersport Steingass an die gemeinnützige Stiftung „Nördlinger Hilfe in Not“. Auf diese Weise kommen der Spaß und der Ehrgeiz der Schwimmerinnen und Schwimmer auch anderen zugute.

„Jede Tageszeit hat im Freibad Marienhöhe ihren eigenen Reiz. Es ist allerdings nochmal ein anderes Gefühl, mitten in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden zu schwimmen, die Stille zu hören und das Wasser zu spüren. In Kombination mit der einzigartigen Atmosphäre der Marienhöhe wird daraus ein besonderes Erlebnis, dass man sich einfach nicht entgehen lassen sollte“, sagt Susanne Vierkorn, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins.

Das müssen Teilnehmer des 24-Stunden-Schwimmens wissen

Die Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, vorbehaltlich wetterbedingter Unterbrechungen (Gewitter). Von 7 bis 20.30 Uhr gelten die üblichen Eintrittspreise. Von 20.30 Uhr bis 7.00 Uhr zahlen Erwachsene drei Euro, Jugendliche zwei Euro Eintritt.

Für die Gesamtstrecke wird jeder geschwommene Kilometer gezählt. Neu ist, dass für die individuelle Wertung, also die meisten geschwommenen Kilometer von Herren und Damen, nur die Kilometer gezählt werden, die ohne Hilfsmittel (Flossen, Brett etc.) geschwommen wurden. Im Bereich Herren und Damen werden die Teilnehmer mit den meisten Kilometern mit jeweils einer Nördlinger Gutscheinkarte im Wert von 50 Euro belohnt. Jeder Altersklassensieger erhält eine Urkunde. Die Staffelung der Altersklassen ist wie folgt: Altersklasse bis 7 Jahre, Altersklasse Ü7 bis 13 Jahre, Altersklasse Ü13 bis 18 Jahre, Altersklasse Ü18, Altersklasse Ü40, Altersklasse Ü60.

Zur kleinen Stärkung in der Nacht und in den frühen Morgenstunden werden Kleinigkeiten zum Essen, Kaltgetränke und Kaffee vom Schwimmverein Nördlingen und der DLRG Ortsgruppe Nördlingen verkauft. Verantwortlich zeichnen das Freibad Marienhöhe Nördlingen und der Stadtmarketingverein Nördlingen ist’s wert e.V. Weitere Informationen sind unter www.noerdlingen.biz erhältlich. (AZ)