Nördlingens Berengardt und Westphal klopfen an Schwabens Spitze an

Bei der Bezirksmeisterschaft der langen Strecken feiern die Nördlinger Schwimmer Erfolge. Mehrere zweite und dritte Plätze springen für die Rieser heraus.

Zur schwäbischen Meisterschaft der Langen Strecke sind sieben Schwimmerinnen und Schwimmer des 1. SV Nördlingen nach Obergünzburg gereist. Dabei gab es einige Medaillen, und zufriedene Gesichter bei den Riesern.

Als Erste musste Pia Schweier über 800 Meter Freistil ins Wasser, mit 13:09,58 Minuten lag sie deutlich unter der vorgegebenen Pflichtzeit. Für die zweite Schwimmerin Marlena Wagner war es auch ein guter Wettkampftag, sowohl über 800 Meter Freistil als auch über 400 Meter Lagen wurde sie Dritte. Eine Topleistung über 1500 Meter Freistil zeigte Joel Westphal und schlug mit der Zeit von 20:41,86 Minuten an, was letztendlich die zweitbeste Zeit in seinem Jahrgang war. Auch eine Spitzenleistung über 1500 Meter Freistil schwamm Gleb Berengardt und auch er klopfte an der Tür zu Schwabens Spitze an, mit einer Zeit von 19:42,18 Minuten gewann er die Silbermedaille.

Nördlinger Schwimmteam kann zufrieden sein

Die Zeiten von Anton Kienberger sowohl über 1500 Meter Freistil als auch über 400 Meter Lagen waren ganz ordentlich, bei Timur Rehm waren besonders die 400 Meter Lagen lobenswert. Zum Schluss konnten nochmals zwei Schwimmer aus dem Ries aufs Treppchen, Maximillan Strauß schwamm im Jahrgang 2010 die 400 Meter Lagen in einer Zeit von 6:02,71 Minuten und wurde Dritter. In derselben Disziplin schlug Gleb Berengardt nach 5:37,18 Minuten an und wurde ebenfalls Dritter. Mit ihren Leistungen auf der schwäbischen Meisterschaft konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 1. SV Nördlingen mehr als zufrieden sein. (AZ)

Ergebnisse: Pia Schweier Pia 800 Meter Freistil 13:09,58 Minuten, 400 Meter Lagen 6:57,41; Marlena Wagner 800 Meter Freistil 11:37,79, 400 Meter Lagen 6:30,74; Joel Westphal 1500 Meter Freistil 20:41,86, 400 Meter Lagen 6:25,88; Anton Kienberger 1500 Meter Freistil 21:00,10, 400 Meter Lagen 6,12,00; Maximilian Strauß 1500 Meter Freistil 21:17,10, 400 Meter Lagen 6:02,21; Timur Rehm 1500 Meter Freistil 21:46,56, 400 Meter Lagen 6:03,16; Gleb Berengardt 1500 Meter Freistil 19:42,18, 400 Meter Lagen 6:37,95.

