Nördlinger Nachwuchsschwimmer zeigen ihr Können in Haunstetten

Die Teilnahme des 1. SVN bei den Bestenkämpfen in Augsburg bringt einige Medaillen ins Ries. Für den Verein ist es wichtige Zukunftsarbeit.

Der 1. SV Nördlingen hat bei den Regionalen Bestenkämpfen der Region Nord teilgenommen und ist dazu mit seinen Wettkampfschwimmern und der Aufbaugruppe nach Augsburg-Haunstetten gefahren. Es war ein Kräftemessen der Schwimmer aus Nord- und Mittelschwaben, gleichzeitig fand für Südschwaben und das Allgäu der gleiche Wettkampf in Lindau statt.

Heike Weichenmeier und Susanne Saam kümmerten sich darum, dass die Nördlinger Schwimmer pünktlich am Start standen. Der Wettkampf begann mit 200 Meter Freistil, hier mussten gerade die jüngeren Jahrgänge schauen, dass sie ihre Kräfte nicht auf den ersten paar Metern verbrauchen. Marlena Wagner und Leon Miller machten hier ein gutes Rennen, was jeweils mit Platz eins belohnt wurde. Bei den 100 Meter Rücken stand Gleb Berengardt ganz oben auf dem Treppchen, Silber gewann Maximilian Strauß, Paul-Lionel Hertlein und Marlena Wagner.

Nördlinger Nachwuchs schwimmt Medaillen und sammelt Erfahrungen

Anton Kienberger und Leon Miller gingen über 200 Meter Schmetterling ins Wasser. Acht Bahnen Schmetterling sind kräftezehrend, aber die Anstrengungen der beiden wurden mit Silber belohnt. Auch bei den jüngeren Jahrgängen gab es die eine oder andere Medaille: Pia Schweier gewann Gold über 200 Meter Brust, Gleb Berengardt machte es ihr nach. Die Bronzemedaille gewannen über 200 Meter Rücken Moritz Weng und Lukas Saam, sein Bruder Benedikt wurde Dritter über 200 Meter Brust. Timur Rehm konnte sich über 200 Meter Rücken über Silber freuen.

Die Freistil-Disziplin liegt Joel Westphal am besten, hier kam er über 100 Meter auf Platz drei. Marlena Wagner beendete einen guten Wettkampf über 100 Meter Freistil in der Zeit von 1:09,58 Minuten, was Platz eins bedeutete. Maximilian Strauß stand über 200 Meter Brust ganz oben auf dem Podest. Bei Gleb Berengardt und Leon Miller ging die Medaillenjagd weiter, sie ergatterten über 100 Meter Freistil Silber. Wettkampferfahrung konnten in Augsburg auch Emma Hertlein, Fransiska Weichenmeier, Alexa-Maria Debora und Christian-David Cernica sammeln. Es war ein kleiner, aber wichtiger Schritt dahin, dass der Schwimmsport in Nördlingen weiterlebt. (AZ)

