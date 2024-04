Nördlinger Schwimmer räumen zehn Medaillen ab

Athleten der SG-Handicap Nördlingen überzeugen beim Landesschwimmfest in Ansbach.

Über 150 Athletinnen und Athleten mit und ohne Behinderung haben am Landesschwimmfest von Special Olympics Bayern im Ansbacher Schwimmbad Aquella teilgenommen. Auch der Integrative Sportverein SG-Handicap Nördlingen war mit einer kleinen Gruppe Schwimmer im Nachbarlandkreis vertreten.

Zunächst standen die 50 Meter Freistil auf dem Programm. In Lauf 27 erreichte Etienne Wiedemann, ein Neuling bei den Schwimmwettbewerben, nach Steigerung gegenüber seinem Klassifizierungslauf den vierten Platz. In den Läufen 29 bis 31 gab es für die Athleten Markus Protte, Wilhelm Büttner und Werner Wiedemann in drei Rennen mit sehr knappen Entscheidungen jeweils die Silbermedaille. Über die 25 Meter Schmetterling konnte Markus Protte in seinem Lauf glänzen und die Goldmedaille gewinnen.

SG-Handicap: Nördlinger Staffel holt Silber

Anschließend ging es mit den 25 Metern Freistil weiter. Hier gelang Etienne Wiedemann in Lauf 54 eine große Überraschung, als er als Schnellster ins Ziel kam und Gold gewann. In Lauf 57 musste sich Wilhelm Büttner knapp geschlagen geben. Für ihn gab es die Bronzemedaille. In Lauf 58, dem schnellsten Lauf, gingen die beiden Teamkollegen Markus Protte und Werner Wiedemann an den Start. Das Kopf-an-Kopf-Rennen konnte schließlich Protte für sich entscheiden, während Wiedemann Dritter wurde.

Zum Abschluss stand für die vier Nördlinger Schwimmer noch die 4x50 Meter Staffel an. Auch hier traten die SG-Handicap Schwimmer im schnellsten Lauf an. Startschwimmer war Etienne Wiedemann, gefolgt von Wilhelm Büttner, der an Werner Wiedemann übergab, welcher schließlich Schlussschwimmer Markus Protte in die Bahn schickte. Hinter dem Team der Friedel-Eder-Schule aus München konnte sich die SG-Handicap-Staffel die Silbermedaille erkämpfen. Mit insgesamt drei Gold-, fünf Silber-, zwei Bronzemedaillen und einem vierten Platz waren die beiden Tage in Ansbach für das kleine Nördlinger Schwimmteam sehr erfolgreich. (vle)