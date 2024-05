Persönliche Bestzeiten für Nördlinger Schwimmer in Haunstetten

Die Schwimmerinnen und Schwimmer des 1. SV Nördlingen überzeugen bei den Schwäbischen Jahrgangs-Meisterschaften.

Mit vier Mädchen und vier Jungen sind die Schwimmer des 1. SV Nördlingen zur Schwäbischen Jahrgangs-Meisterschaft nach Haunstetten gereist. Bei einem wöchentlichen Training im Schnitt von dreimal pro Woche war die Qualifikation für den Wettkampf schon eine Leistung, denn für alle Strecken werden Pflichtzeiten festgelegt.

Das Ziel war in erster Linie, die vorgegebenen Zeiten zu unterbieten. Als Erstes standen die 200 Meter Freistil auf dem Programm. Marlena Wagner konnte hier ihre Bestzeit mit 2:32,15 Minuten unterbieten, dasselbe schaffte Maximilian Strauß. Einen gewaltigen Schub machte Anton Kienberger, der sich mit der Zeit von 2:26,28 Minuten sehr verbesserte. Über die erste Medaille konnte sich Joel Westphal über 200 Meter Freistil mit der Zeit von 2:25,22 Minuten freuen. Gute Zeiten konnten auch Maximilian Strauß und Gleb Berengardt über die 100 Meter Rücken erzielen, für Berengardt sprang der dritte Platz mit einer Zeit von 1:12,21 Minuten heraus.

1. SV Nördlingen: Titel für Schwimmerin Marlena Wagner

Nach langer Zeit stellte der Nördlinger Schwimmverein sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen eine Staffel. Obwohl das Rieser Team mit Abstand die jüngste Mannschaft war, kämpfte jeder einzelne Schwimmer für sein Team. Als Erstes sprang die 4x100-Meter-Freistil-Staffel der Mädchen mit Marlena Wagner, Pia Schweier, Franziska Weichenmeier und Alexia Dobrea ins Becken. Bei den Jungen gingen Gleb Berengardt, Maximilian Strauß, Anton Kienberger und Joel Westphal an den Start. Vor den 200 Metern Brust war Pia Schweier sichtlich nervös, denn sie hatte die vorgegebene Pflichtzeit bis dato noch auf keinem Wettkampf erreicht. Sie unterbot ihre Bestmarke aber deutlich.

Am zweiten Wettkampftag lief es nahezu perfekt, wieder ging Pia Schweier als Erstes an den Start über 100 Meter Brust und mit der Zeit von 1:30,90 Minuten konnte sie mehr als zufrieden sein. Das Trio Kienberger, Strauß und Westphal (Jahrgang 2010) konnten seine Bestzeiten über 100 Meter Freistil deutlich verbessern. Westphal erkämpfte sich mit der Zeit von 1:05,41 Minuten die Bronze-Medaille. Ein gutes Rennen machte Marlena Wagner über 200 Meter Rücken, hier war sie acht Sekunden schneller als ihre bisherige Bestzeit, was mit dem Schwäbischen Titel belohnt wurde. Auch konnte Wagner ihre 100-Meter-Freistil-Zeit auf 1:07,90 Minuten verbessern. Die Aktiven des 1. SV Nördlingen konnten mit ihrer Leistung auf den Schwäbischen Meisterschaft mehr als zufrieden sein. (AZ)