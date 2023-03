Schwimmen: Nördlingerin wird Deutsche Meisterin trotz Rippenbruch

Claudia Koch schwimmt bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften über Lange Strecke der Konkurrenz davon. Ende 2022 hatte sie sich noch zwei Rippen gebrochen.

Die Nördlingerin Claudia Koch hat beim Masters Lange Strecken den ersten Platz über 200 Meter Rücken geholt. Dabei hatte für Claudia Koch das Jahr 2022 denkbar schlecht geendet: Bei einem Haushaltsunfall hatte sie sich zwei Rippen gebrochen und durfte daher sechs Wochen lang nicht trainieren. Wettkämpfe schienen damit für die Nördlinger Masters-Schwimmerin (AK 70) zunächst in weite Ferne gerückt.

Doch nachdem sich für sie das Schwimmen nach den ersten vorsichtigen Wassereinheiten Mitte Februar gut angefühlt hatten, beschloss die Nördlingerin recht spontan, doch zu den Internationalen Deutschen Meisterschaften über die Langen Strecken nach Halle (Saale) zu fahren. „Das fanden schon einige meiner Schwimmkollegen ziemlich verrückt. Aber mir hat es nach der Pause einfach gutgetan, wieder Schwimmerluft zu schnuppern. Große Chancen habe ich mir dabei allerdings nicht ausgerechnet“, sagte Claudia Koch.

Als erster Wettkampf standen die 1500 Meter Freistil an. Vom Kampfgericht bekam die Nördlingerin die Erlaubnis, aus dem Becken, also ohne Startsprung, zu starten. Gleichmäßig schwamm sie danach ihre Bahnen. Nur Kristina Geuter von der SSG Coburg war schneller, sodass sich Claudia Koch erfreulicherweise die Silbermedaille und den Deutschen Vize-Titel sicherte. Bronze ging an Brigitte Weinzierl vom SV Lohhof.

Über 200 Meter Rücken holt sich Claudia Koch die Deutsche Meisterschaft

Ein ähnliches Bild ergab sich über die etwas kürzere Distanz von 800 Meter Freistil. Zwar startete die Nördlingerin dieses Mal von oben, aber wieder zog sie gleichmäßig ihre Bahnen, wieder holte sie sich die Silbermedaille. „Dass es so gut läuft, hätte ich nie gedacht“, machte die Schwimmerin deutlich. „Ich hatte nach der langen Pause eher Angst, dass ich nicht einmal die Pflichtzeiten schaffe.“

Doch es stand noch ein dritter Start auf dem Programm: 200 Meter Rücken. Hier gelang Claudia Koch die Sensation. Vom Start weg führte sie in ihrem Lauf, ließ sich die Führung auch nicht mehr abnehmen und gewann den Titel als Deutsche Meisterin vor Irmtraud Blanke von der SG RethenSarstedt sowie Brigitte Weinzierl vom SV Lohhof.

Insgesamt hatten sich 560 männliche und weibliche Aktive aus Deutschland, der Schweiz und Tschechien gemeldet. (AZ)