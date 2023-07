Schwimmen

12:15 Uhr

Zum dritten Mal wurde rund um die Uhr in Nördlingen geschwommen

Plus Die Sportlerinnen und Sportler beim 24-Stunden-Schwimmen in Nördlingen verzeichnen sowohl persönliche, als auch Teamerfolge. Die Vorjahresmarke wird übertroffen.

Am 22. und 23. Juli hat das dritte 24-Stunden-Schwimmen im Nördlinger Freibad stattgefunden. Ziel war es, die im vergangenen Jahr geschwommene Gesamtstrecke von 640 Kilometern zu übertreffen. Das sei aber wetterabhängig, berichtet Susanne Vierkorn, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins. Denn die Sicherheit stehe an oberster Stelle. Sollte es gewittern, müssen alle Badegäste das Becken verlassen. Doch das Wetter machte den Sportlern keinen Strich durch die Rechnung – es wurde ein erfolgreiches Unterfangen.

Zusammen mit Martin Gruber, Leiter der städtischen Bäder, hat Vierkorn das 24-Stunden-Schwimmen veranstaltet. Die Gesamtkilometer werden am Ende addiert und Intersport Steingass spendet pro Kilometer einen Euro an die gemeinnützige Stiftung „Nördlinger Hilfe in Not.“ Um teilzunehmen, war keine Voranmeldung notwendig. Die Schwimmer mussten lediglich selbst ihre geschwommenen Bahnen zählen und diese bei den ehrenamtlichen Helferinnen melden. Jeder Kilometer wird gezählt, um die Gesamtstrecke zu ermitteln. Für die individuelle Wertung, also die meisten geschwommenen Kilometer Herren und Damen werden nur die Kilometer gezählt, die ohne Hilfsmittel geschwommen werden. Flossen, Bretter und ähnliches war verboten, Badekappen und Schwimmbrillen waren erlaubt. Die Gewinner der individuellen Wertung erhielten eine Nördlinger Gutscheinkarte im Wert von 50 Euro.

