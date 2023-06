Nördlinger Schwimm-Staffel holt den Wanderpokal

Schwimmer der SG-Handicap Nördlingen zeigen tolle Leistungen beim 18. Schwimmfest in Straubing. Mehrere Medaillen und viel Spaß sind der Lohn.

Die Schwimmerinnen und Schwimmer des integrativen Sportvereins SG-Handicap Nördlingen haben beim 18. Schwimmfest in Straubing mit tollen Leistungen geglänzt. Über 100 schwimmbegeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 14 Einrichtungen und Vereinen gingen, nach fünf Jahren Pause, bei der beliebten Veranstaltung in Niederbayern wieder an den Start. Darunter war auch ein zehnköpfiges Team aus dem Donau-Ries. Begleitet wurden die SG-Handicap-Schwimmerinnen und Schwimmer von Trainern und Betreuern. Vor Ort zeigten alle tolle Leistungen und viele Medaillen wurden gewonnen.

Bei den 25 Metern Brust erreichte Bernd Hauptmann mit einer Zeit von 32,91 Sekunden den dritten Platz vor seinem Teamkollegen Alexander Schön auf Platz vier. Über die 25 Meter Brust der Damen wurde Daniela Gerngroß mit einer Zeit von 38,31 Sekunden Sechste. Alexander Schön konnte sich über die 25 Meter Rücken den zweiten Platz sichern, mit einer Zeit von 35,06 Sekunden. Bettina Groß wurde über 25 Meter Freistil der Damen mit einer Zeit von 35,88 Sekunden Zweite. Janna Neumeier schwamm in 34,41 Sekunden auf den vierten Platz.

Markus Protte gewinnt

Bei den Herren gewann in Lauf 17, der stärksten Gruppe, Markus Protte mit 15,57 Sekunden die 25 Meter Freistil vor seinen beiden Vereinskameraden Daniel Weinert (16,62 Sekunden) und Werner Wiedemann (17,87 Sekunden). Wilhelm Büttner erreichte nach einem unglücklichen Start mit 20,41 Sekunden den sechsten Rang. Über die 50 Meter Brust wurde Daniela Gerngroß in Lauf 22 mit 1.37,25 Minuten Fünfte. In Lauf 24 gab es für Bernd Hauptmann den zweiten Platz mit einer Zeit von 1.09,94 Minuten. Zwei SG-Handicap-Schwimmerinnen kamen über die 50 Meter Freistil in Lauf 26 aufs Podest: Bettina Groß wurde mit 1.15,12 Minuten Zweite vor Janna Neumeier auf dem dritten Platz mit einer Zeit von 1.22,00 Minuten. In Lauf 32 bedeuteten 49,69 Sekunden den vierten Platz für Steffen Zwölfer. Wieder in der stärksten Gruppe traten Protte, Wiedemann und Weinert an. In Lauf 33 wurde Protte Zweiter (33,66 Sekunden) vor Wiedemann auf dem dritten Rang (38,90 Sekunden) und Weinert auf Platz vier (40,26 Sekunden). Über 100 Meter Freistil belegte Wilhelm Büttner mit einer Zeit von 1.46,88 Minuten Platz drei.

Nördlinger Staffel gewinnt

Besonders beliebt sind beim Schwimmfest in Straubing immer die Staffelwettbewerbe, insbesondere der Wanderpokal, der dort zu gewinnen ist. Überragend schaffte es die 4x25 Meter Freistil Staffel der Nördlinger in der Besetzung Daniel Weinert, Wilhelm Büttner, Werner Wiedemann und Schlussschwimmer Markus Protte auf Platz Eins. Ihre Siegeszeit betrug 1.09,15 Minuten. Mit großer Begeisterung konnte das Team bei der Siegerehrung den Wanderpokal in Empfang nehmen. Auch wenn es für die zweite Nördlinger Staffel keinen Pokal gab, ist ihre Leistung dennoch ebenso bemerkenswert. Im zweitschnellsten Lauf erreichte die gemischte Staffel mit Daniela Gerngroß, Bettina Groß, Alexander Schön und Steffen Zwölfer mit einer Zeit von 2.14,56 Minuten den zweiten Platz. (AZ)