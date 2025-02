So soll der zweite Playdown-Sieg der Nördlinger Basketballer gelingen

Der Start in die Playdown-Runde mit dem damit verbundenen Kampf um den Klassenerhalt ist den Regionalliga-Basketballern des TSV Nördlingen am vergangenen Samstag geglückt. Mit 80:70 setzte man sich letztlich verdient gegen unangenehme Gäste aus Leipzig durch und verteidigte damit die Tabellenführung der neuen Relegationstabelle. Daran soll sich, wenn es nach Trainer Ajtony Imreh geht, auch am kommenden Spieltag nichts ändern, an dem es für seine Truppe zu den Baskets nach Bamberg geht.

