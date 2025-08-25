Großes Finale der Bogenschützen in Lehmingen

Auf der Bogensportanlage des SV Lehmingen-Dornstadt hat der letzte Rundenwettkampf-Tag des Ries-Gau Nördlingen im Bogenschießen stattgefunden. In diesem Jahr stellten acht Vereine insgesamt 15 Mannschaften, die in vier Gruppen aufgeteilt wurden. Seit Anfang April traten die Teams in einer Vor- und Rückrunde gegeneinander an. Die jeweiligen Gruppenersten qualifizierten sich für das große Finale „Meister der Meister“.

Am Finaltag ging es besonders heiß her: Zwei Finalplätze waren noch offen – gleich fünf Mannschaften konnten sich Hoffnungen machen. Jeder einzelne Ring entschied über Weiterkommen oder Ausscheiden. Am Ende setzten sich Bavaria Wallerstein II sowie alle drei Mannschaften des SV Lehmingen-Dornstadt durch und sicherten sich den Einzug ins Finale. Dort traten pro Mannschaft drei Schützinnen und Schützen an, die jeweils 30 Pfeile schossen. Mit einem hauchdünnen Vorsprung sicherte sich schließlich die Mannschaft SV Lehmingen III mit den „jungen Wilden“ den Titel „Meister der Meister“ – knapp vor Bavaria Wallerstein II. Die Plätze drei und vier gingen an Lehmingen II und Lehmingen I.

Bogenschützen aus dem ganzen Landkreis Donau-Ries sind beim Finaltag dabei

Nach spannenden Wettkämpfen und der Siegerehrung ließen Sportler und Gäste den Tag in geselliger Runde mit Gegrilltem, kühlen Getränken und einer gemütlichen Atmosphäre ausklingen. Teilgenommen haben die Vereine Adlerschützen Buchdorf, St. Sebastian Maihingen, Bavaria Wallerstein, Rögling, Hubertus Deiningen, Goldbach Baldingen, Edelweiß Minderoffingen und SV Lehmingen-Dornstadt. (AZ)