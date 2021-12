Mit Nikolausmützen um die Stadtmauer

Mit virtuellem Lauf sendet die SG Handicap Grüße nach Regensburg.

Eigentlich hätte am 4. Dezember 2021 in Regensburg ein inklusiver Nikolauslauf mit über 70 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfinden sollen – als Einstimmung auf die Regionalen Special Olympics Sommerspiele, für die Regensburg 2022 Gastgeberstadt sein wird. Auch Läuferinnen und Läufer aus Nördlingen hätten gerne daran teilgenommen. Wegen der zu dem Zeitpunkt bereits stark gestiegenen Corona-Zahlen mussten die Organisatoren des „Wir dabei Regensburg e.V.“ (W.I.R.) den Nikolauslauf vor Ort absagen und in einen virtuellen Lauf umwandeln.

Das damit verbundene Patenschaftsprojekt konnte so trotzdem gestartet werden. Ziel ist es, für alle Sportlerinnen und Sportler, die 2022 an den Special Olympics teilnehmen werden, Patinnen und Paten zu finden. Diese werden einerseits gebeten, die Teilnahmegebühr in Höhe von 50 Euro zu übernehmen. Andererseits soll aber auch zum Kontakt zu den Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung ermutigt werden, so zum Beispiel Treffen bereits im Vorfeld der Spiele, vor allem aber das Anfeuern bei den Wettbewerben.

Auch in Nördlingen wurde die Aktion unter Beachtung der Hygienebestimmungen unterstützt. So trafen sich Läuferinnen und Läufer des Integrativen Sportverein SG-Handicap an der Alten Bastei, geschmückt mit Nikolausmützen, ein Sportler kam sogar im kompletten Nikolausgewand. Auf Abstand achtend, umrundeten die „Nikoläuse” einmal die Nördlinger Stadtmauer und schickten dabei Online-Grüße Richtung Regensburg.

Nicht nur die Vorfreude auf die Special Olympics Sommerspiele prägte die Stimmung, es war auch eine schöne Möglichkeit, noch einmal gemeinsam aktiv zu werden, da die Übungsstunden des Vereins in Turnhalle, Schwimmbad und Fitnessstudio coronabedingt seit einiger Zeit eingestellt sind. Anschließend ging es für die „Nikoläuse” und alle anderen Sportlerinnen und Sportler des Integrativen Sportvereins in die Weihnachtspause.