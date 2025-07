Sie haben mit tollen Leistungen das Sportabzeichen geschafft

Unter stark veränderten Bedingungen sind in diesem Jahr die 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Sportabzeichenaktion des TSV Nördlingen an den Start gegangen. Sie wurden organisatorisch und sportlich von einem neu aufgestellten Prüferteam versorgt, nachdem die bisherigen „Macher“ Otto und Renate Troll Verstärkung erhalten hatten. Die „Neuen“ waren Anneliese Zinke, Jenny Malbeck, Julia Engert, die dann auch selbst als Aktive am Start waren, und Susanne Vierkorn. So herrschte an den acht Übungsabenden im Stadion im Rieser Sportpark an den verschiedenen Wettkampfstätten ein munteres und engagiertes, aber auch entspanntes Treiben.

Einen hervorragenden Wettkampf lieferte einmal mehr der 34-jährige Steffen Brenner bei seinem siebten Auftritt beim Sportabzeichen. Herausragend bei seinem Vierkampf waren dabei die 10:54 Minuten über die 3000 Meter, die als Bestmarke wohl noch lange Bestand haben werden, und die 44,70 Meter mit dem Ein-Kilo-Schleuderball, ebenfalls bisher unerreicht. In einer anderen Altersklasse (20 bis 24) war Jakob Bühlmeier unterwegs: Er sprintete die 100 Meter in 12,2 Sekunden und beförderte den zwei Kilogramm schweren Medizinball auf 17,15 Meter. Bei seinen Aktionen wurde er kräftig unterstützt von den Eltern Peter und Gudrun sowie Bruder Hannes, allesamt selbst überaus erfolgreich und damit die unangefochtene Nummer eins beim inoffiziellen Titel „Die sportlichste Familie“.

Sportabzeichen in Nördlingen: Martina Tremel gewinnt 20 Kilometer-Radrennen

Bereits zum neunten Mal am Start war Oberbürgermeister David Wittner, der für die siebeneinhalb Stadionrunden 11:51 Minuten brauchte. In der AK 30-34 war Friederike Kunze mit 13:53 Minuten schnell unterwegs, die dann auch zusammen mit Martha Singheiser im Hochsprung auf sich aufmerksam machte (jeweils 1,30 Meter). Einen gekonnten Umgang mit dem schweren Gerät demonstrierte Jenny Malbeck, als sie den Schleuderball auf 34,90 Meter und den Medizinball auf 15,60 Meter beförderte. Immer mehr Zuspruch findet in der Kategorie „Schnelligkeit“ die Disziplin „Rad 200 Meter fliegender Start“ auf der schnurgeraden Piste direkt hinter dem Stadion. Lothar Weber war hier mit 15,5 Sekunden flott unterwegs, knapp dahinter Martina Tremel mit 16,2 Sekunden. Sie war es auch, die das 20-Kilometer-Radrennen im Dreieck Kleinerdlingen-Herkheim-Holheim dominierte und mit 37:40 Minuten für sich entschied, knapp vor Marcus Schiele (37:44) und Heiner Seiler (35:18).

Im Rieser Sportpark waren mehrmals die Nordic Walker unterwegs: 56:33 Minuten für die 7,5-Kilometer-Strecke konnte am Ende Bernhard Kugler vorweisen, dicht auf den Fersen waren ihm Helga Kirchner (58:48) und Irmi Wanger (58:49). In einem ganz anderen Element fühlt sich Franz Geipel wohl: 400 Meter Kraul in 6:41 Minuten im Bereich Ausdauer und 16,6 Sekunden im Bereich Schnelligkeit über 25 Meter blieben in diesem Jahr unerreicht. Neu hinzugekommen in den Kreis der Sportabzeichenaspiranten ist Peter Wondraschek, der als „Mister Volleyball“ in den 70er-Jahren die Volleyballabteilung beim TSV Nördlingen aufgebaut und stark gemacht hat.

Langjährige Teilnehmer des Sportabzeichens in Nördlingen geehrt

Für langjährige Treue zum Sportabzeichen gab es besondere Ehrennadeln: fünf Jahre sind Heiner Seiler, Helga Kirchner, Jenny Malbeck, Angelika Schebesta, Hannes Bühlmeier und Irmi Wanger dabei, zehnmal dabei waren Wolfgang Peter, Erwin Öttle und Elke Kugler und mit der nicht alltäglichen Zahl von 15 Teilnahmen konnten sich Ursula Lück und Erika Wüst schmücken. Unangefochtener Spitzenreiter mit 24 Teilnahmen insgesamt ist Fritz Schwefel. Einen nachdrücklichen Dank sprach Otto Troll in seinem Rückblick dem neuen Prüferteam aus, das bei ihm und seiner Ehefrau Renate nach 17 „Dienstjahren“ für spürbare Entlastung gesorgt hatte. Ausführliche Gruß- und Dankesworte an das Organisationsteam kamen vom TSV-Vorsitzenden Florian Engert, der auch für die respektablen Leistungen der Athletinnen und Athleten die richtigen Worte fand. (AZ)