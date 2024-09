Zur Kirchweih in Lehmingen fliegen die Pfeile

Der SV Lehmingen-Dornstadt lädt ein zur Kirchweih vom 20. bis 22. September im Sportheim in Lehmingen. Während an allen Tagen abends deftige Kirchweihgerichte angeboten werden, findet am Samstag ab 14 Uhr anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Vereins ein Jubiläumsturnier im Bogenschießen mit namhaften Schützen aus der Gegend statt. Abgerundet wird das Turnier bei Einbruch der Dunkelheit am Samstag mit einem Höhepunkt für die Bogenschützen – dem bekannten „Nerves of Steel“.

Hierbei handelt es sich um eine Wettkampfform des Bogensportes von „Kings of Archery“ aus Eindhoven, bei der die Sportlerinnen und Sportler mit dem Pfeil in ein sich immer weiter verjüngendes Loch auf einer Eisenplatte treffen müssen. Aus 18 Metern Entfernung gilt es zunächst auf ein zwölf, zehn, acht, sechs, vier und letztlich zwei Zentimeter großes Loch zu zielen. Jeder Schütze hat pro Durchgang nur einen Versuch und so sind sicherlich „Nerven aus Stahl“ gefragt, um nicht vorschnell aus dem Wettbewerb auszuscheiden.

Kirchweih in Lehmingen: Bogenschützen treten bei Einbruch der Dunkelheit an

Dieser Wettbewerb ist in der Region einmalig und zieht jedes Jahr aufs Neue ein großes Publikum an. Die stimmungsvolle Atmosphäre mit passenden Lichteffekten und Musiktiteln, untermalt von einer stimmigen Moderation, kreiert ein Bogensportereignis der Superlative. Zudem soll dieses Jahr das kleine Dorf Lehmingen, gelegen an der Wörnitzküste, von Wikingern angegriffen werden und die Dorfbewohner wollen versuchen, die Feinde mit Brandpfeilen in die Flucht zu schlagen – man darf gespannt sein. (AZ)