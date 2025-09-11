Gold und Silber beim Schülersportabzeichen in Nördlingen

Wieder gut angekommen ist innerhalb des Ferienprogramms der Stadt Nördlingen die Aktion rund um das deutsche Schülersportabzeichen. Seit mehreren Jahren ist es fester Bestandteil im Angebot der Stadt an die Buben und Mädchen im Alter von 7 bis 17 Jahren.

Mehr als 300 Urkunden und Abzeichen haben Otto und Renate Troll in den vergangenen Jahren ausgegeben. Dieses Jahr waren es 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich ein letztes Mal im Stadion im Rieser Sportpark zur Siegerehrung versammelten, um sich mit den Urkunden und Abzeichen in Gold und Silber belohnen zu lassen.

Schülersportabzeichen in Nördlingen: Einige Leistungen stechen heraus

Aus der langen Reihe der guten Leistungen stachen der Weitsprung (4,05 Meter) und der 800-Meter-Lauf (3:08 Minuten) der 16-jährigen Katharina Graf besonders hervor. Emil Hornung (neun Jahre alt) machte in der Disziplin Kraft mit dem ein Kilogramm schweren Medizinball und einem Stoß auf glatte zehn Meter auf sich aufmerksam, Leon Reiber (ebenfalls neun Jahre) glänzte beim Seilspringen mit 104 Durchschlägen und Jonathan Rösch (zwölf Jahre) lief beim 800-Meter-Lauf mit 2:59,0 Minuten dem Feld weit voraus.

Beim Abschluss mit dabei waren neben den jungen Wettkämpferinnen und Wettkämpfern auch einige stolze Väter, Mütter und Großeltern, aber auch wertvolle Helferinnen und Helfer, die die Organisatoren im Kampfgericht unterstützten, und von Seiten der Stadt Nördlingen Nina Thorwart, Cheforganisatorin des gesamten Ferienprogramms. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass liegengebliebene Abzeichen und Urkunden ab sofort bei der Stadt Nördlingen, Liegenschaftsabteilung im Brot- und Tanzhaus, Zimmer 110, abgeholt werden können. (AZ)