Sportschießen

vor 17 Min.

Appetshofen holt den ersten Mannschaftspunkt in der Gauoberliga

Appetshofen holt mit einem Unentschieden den ersten Mannschaftspunkt in dieser Saison (von links): Werner Wallmüller, Rebekka Wüst, Matthias Frank, Heinrich Wüst, Michael Mayer, Katja Wüst, Wolfgang Voack, Janina Rothgang.

Plus Der siebte Wettkampftag der Gauoberliga bringt den nächsten Sieg für Minderoffingen. Appetshofen freut sich über den ersten Punktgewinn der Saison.

Von Katja Fackler Artikel anhören Shape

Am siebten Wettkampftag der Luftgewehr-Gauoberliga im Ries-Gau Nördlingen haben sich die bestehenden Verhältnisse gefestigt. Minderoffingen blieb einmal mehr ungeschlagen, Steinhart setzte sich 3:1 in Munningen durch. Einen Achtungserfolg errangen die Appetshofener mit dem Gewinn ihres Mannschaftspunkts in dieser Saison.

