Sportschießen

07:30 Uhr

Baldinger Luftgewehr-Schützen verabschieden sich aus der Schwabenliga

Plus Der letzte Wettkampftag hält für die Goldbachschützen Baldingen zwei knappe Niederlagen bereit. Am Abstieg war aber so oder so nichts mehr zu ändern.

Von Katja Fackler Artikel anhören Shape

Die Baldinger Schützen sind am letzten Wettkampftag der Luftgewehr-Schwabenliga auf Mindelau und Amberg getroffen. Dabei haben sich die Rieser mit zwei 2:3-Niederlagen aus der Saison und auch aus der Liga verabschiedet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen