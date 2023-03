Sportschießen

vor 17 Min.

Bezirksliga-Schützen: Wechingens Zweite siegt knapp

Plus Die zweite Garde der Wechinger Schützen gewinnt dank des besseren Mannschaftsergebnisses gegen Unterthürheim. Hubertus Kösingen unterliegt Sulzdorf klar.

Von Kathrin Mädler Artikel anhören Shape

Aufgrund der Teilnahme von nur fünf Mannschaften in der Luftgewehr-Bezirksoberliga hatten die Oettinger Schützen am vorletzten Wettkampftag der Saison schießfrei. In der Bezirksliga nahmen es die Wechinger mit Unterthürheim und die Kösinger mit Sulzdorf auf. Obwohl die Wörnitzschützen gerade noch mit einem blauen Auge davonkamen und die Hubertusschützen eine klare Niederlage einfuhren, haben trotzdem beide Mannschaften ihre Tabellenplätze verteidigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen