Die Zukunft der Hubertus-Schützen Großsorheim ist gesichert

Die Großsorheimer Schützen haben das drohende Ende ihres Vereins mit einer erfolgreichen Neuwahl abgewendet. Der neue Vorstand hat sich viel vorgenommen.

Im März hat bei den Hubertus-Schützen Großsorheim e. V. und dem zugehörigen Förderverein die Generalversammlung mit jeweiligen Neuwahlen stattgefunden. Nach einjähriger kommissarischer Weiterführung der Vereine durch den vorherigen Vorstand und Bangen um die Zukunft des Vereins und dessen Vereinsheim ist es nun erfreulicherweise gelungen, den kompletten Vorstand zu besetzen.

Neue Vorsitzende der Großsorheimer Schützen ist Manja Heipl, Michael Faul ist ihr Stellvertreter. Schriftführerin ist Nicole Faul, Kassenwartin Maria Eckmeier. Als Beisitzer gewählt wurden Margit Leuschner, Josephine Hillebrand und Reiner Heipl. Der Förderverein hat Nicole Faul als Vorsitzende und Maria Eckmeier als ihre Stellvertreterin gewählt. Beide übernehmen zusätzlich in Personalunion die Posten von Kassenwart (Nicole Faul) und Schriftführer (Maria Eckmeier).

Schützen Großsorheim: Neuer Vorstand hat einiges vor

Der neu gewählte Vorstand möchte nun versuchen, das Vereinsleben, das durch die Pandemie sehr gelitten hat, wieder in Schwung zu bringen. Geplant ist bereits, den Schießbetrieb wieder aufzunehmen, Veranstaltungen zu organisieren, Renovierungen am Gebäude vorzunehmen sowie den 40. Geburtstag des Vereinsheims der Hubertus-Schützen Großsorheim im Herbst entsprechend zu feiern.

Von ersten Aktivitäten können die Hubertus-Schützen bereits wieder berichten. Erfolgreich wurde das Ostereier-Schießen im Schützenheim durchgeführt. Kinder unter zwölf Jahren durften hier beim Lichtgewehrschießen erste Erfahrungen sammeln und wurden mit Schokoeiern belohnt. Für die Erwachsenen gab es pro Treffer ein Osterei.

Großsorheims Ostereierköniginnen und der Ostereierkönig (von links): Gudrun, Denisa und Roland Faul. Foto: Nicole Faul

Die Auswertung aller Ergebnisse erfolgte am Schluss, um die Ostereierkönige zu ermitteln. In der Schützenklasse wurde Roland Faul mit einem 128,3-Teiler König, in der Damenklasse Gudrun Faul mit einem 66,8-Teiler Königin. Für die meisten Treffer für eine Lichtgewehreinheit wurde bei den Kindern Denisa Faul für zehn erfolgreiche Treffer mit einem Preis belohnt.

Lesen Sie dazu auch

Auch bei der aktuell stattfindenden Stadtmeisterschaft in Harburg hat eine Mannschaft der Hubertus-Schützen am Wettkampf teilgenommen, die Schützen warten nun gespannt auf das Finale. (AZ)