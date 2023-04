Günter Löfflad sichert sich die Königskette in Enkingen

Mit einem 26,2-Teiler gewinnt Löfflad den Titel der Egerschützen 2023. Schützenmeister Hans-Jürgen Rothgang ehrt auch die Schützenkönige aus dem Vorjahr.

Die Egerschützen Enkingen haben ihre Schützenmeister aus den Jahren 2022 und 2023 bekannt gegeben. Da coronabedingt im Jahr 2022 keine traditionelle Königsfeier im Winter stattfinden konnte, begrüßte Schützenmeister Hans-Jürgen Rothgang bereits im Sommer 2022 zahlreiche Mitglieder und Freunde des Vereins, ganz besonders die amtierenden Schützenkönige und die anwesenden Ehrenmitglieder, zur Königsfeier. Verbunden mit dem Weinfest fand die Königsfeier unter sommerlichen Bedingungen draußen statt.

Schützenmeister Hans-Jürgen Rothgang blickte auf zwei schwierige Vereinsjahre zurück und erfreute sich an der zahlreichen Teilnahme am Königsschießen. Der Schützenmeister selbst schoss im Jahr 2022 das beste Jahresblattl mit einem 3,1-Teiler. In der Jugendklasse sicherte sich Julia Beck mit einem herausragenden 1,7-Teiler das beste Jahresblattl 2022. Jahresmeisterin wurde Rebekka Wüst mit 382 Ringen, gefolgt von Katja Wüst mit 377 Ringen und Heinrich Wüst mit 372 Ringen. Philipp Husel gewann gleich zwei Titel. Mit einem 184,4-Teiler wurde er Pistolenkönig 2022, gefolgt von Heinrich Wüst (251,8-Teiler). Gleichzeitig setzte sich Philipp Husel mit einem Schuss gegen Janina Rothgang durch und gewann zum zweiten Mal in Folge die Königsscheibe mit einem 112,3-Teiler.

Egerschützen Enkingen: Jugendtitel für Julia Beck

Großen Applaus gab es an diesem Abend für Julia Beck, die sich den Königstitel in der Jugendklasse mit einem 334,5-Teiler sicherte. Dabei setzte sie sich gege ihren Bruder Johannes Beck (423,7-Teiler) durch. Mit großer Spannung wurde die Bekanntgabe des Schützenkönigs erwartet. Knapp scheiterte Philipp Husel an seinem Triple-Sieg und wurde von Tanja Beck, die das erste Mal den Titel gewann, besiegt. Mit einem 49,1-Teiler ging der zweite Königstitel an die Familie Beck.

Nur sieben Monate später, im Januar 2023, begrüße Schützenmeister Hans-Jürgen Rothgang sodann erneut viele Mitglieder und Freunde des Vereins zur Königsfeier im Enkinger Schützenheim. Rothgang warf einen Blick zurück auf die vergangenen Schützenaktivitäten und die aktuellen Ereignisse. Zu Beginn der Preisverleihung wurden die Jahresmeister bekannt gegeben. Für das viele Übungsschießen und die Teilnahme am Rundenwettkampf hat sich, wie bereits im Vorjahr, Rebekka Wüst belohnt, die mit 382 Ringen Jahresmeisterin in der Schützenklasse wurde, dicht gefolgt von Hans-Jürgen Rothgang und Heinrich Wüst mit jeweils 374 Ringen. In der Jugendklasse wurde die Jugendkönigin von 2022, Julia Beck, mit 339 Ringen Jahresmeisterin, auch hier gefolgt von ihrem Bruder Johannes (331 Ringe) und Jakob Heinze (318 Ringe). Das Jahresblattl in der Schützenklasse mit einem Teiler von 6,0 schoss Rebekka Wüst. Wie bereits im Vorjahr schoss Julia Beck in der Jugendklasse das beste Jahresblattl mit einem Teiler von 18,9.

Königsschießen Enkingen: Königsscheibe für Simon Löfflad

Als Höhepunkt des Abends wurde die mit Spannung erwarteten neuen Könige bekannt gegeben. Die Königsscheibe sicherte sich Simon Löfflad mit einem 195,5-Teiler, dicht gefolgt von Katja Wüst, die mit einem 197,4-Teiler Zweite wurde. Pistolenkönig 2023 wurde Christoph Husel mit einem 139,0-Teiler. Mit großem Abstand wurde Katja Wüst auch hier Zweite mit einem 298,6-Teiler. Da Julia Beck amtierende Jugendkönigin ist, hat sie außer Konkurrenz geschossen. Mit einem 123,9-Teiler belegte sie deshalb den zweiten Platz. Jakob Heinze gewann aufgrunddessen mit einem 142,9-Teiler die Königskette der Jugendklasse und setzte sich gegen Florian Faul (162,2-Teiler) durch. Mit großem Applaus wurde die Bekanntgabe des neuen Schützenkönigs Günter Löfflad (26,2-Teiler) gefeiert. Er verwies damit Steffen Husel (41,6-Teiler) und Hans-Jürgen Rothgang (46,6-Teiler) auf die folgenden Plätze. (AZ)

