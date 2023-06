Kleinkaliberschützen aus Mönchsdeggingen ehren ihre Könige

Ewald Karl wird mit im Schnitt 91,4 Ringen Vereinsmeister des TSV Mönchsdeggingen. Die Königswürde sichert sich Klaus-Behringer.

Der TSV Mönchsdeggingen hat seine Königsfeier der Kleinkaliberschützen abgehalten. Vereinsmeister mit dem Kleinkaliber-Gewehr wurde Ewald Karl mit 91,4 Ringen im Durchschnitt vor Klaus Behringer (86,84) und Tim Löffelmann (86,67).

Bei den Sportpistolenschützen gewann Uwe Löffelmann mit 128,9 Ringen im Durchschnitt vor Ewald Karl (126) und Johann Kühn (124,7). Vereinsmeister mit dem Unterhebel-Kleinkaliber wurde Ewald Karl mit 142,3 Ringen, gefolgt von Uwe Löffelmann (137,3) und Tim Löffelmann (133,7). Den Wilhelm-Rögele-Gedächtnis-Pokal sicherte sich in diesem Jahr Ewald Karl mit einem 96,8-Teiler. Beim Tontaubenschießen in Amerdingen holte sich Tim Löffelmann den Wanderpokal sowie den neu gestifteten Wanderpokal in der Disziplin 100-Meter-Großkaliber. Zum Schützenkönig wurde mit einem 92,1-Teiler Klaus Behringer proklamiert. (AZ)