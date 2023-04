Luftgewehr-Bezirksligen: Oettingen siegt im Derby gegen Monheim

Plus Mit drei Siegen beenden die Schützen aus Oettingen, Wechingen und Kösingen die Saison in den Bezirksligen. Mit ihren Platzierungen können sie zufrieden sein.

Am letzten Wettkampftag der Luftgewehr-Bezirksoberliga hatten die Oettinger Schützen ihre Gegner aus Monheim zu Gast. In der Bezirksliga stand sowohl für Wechingen als auch für Kösingen ein Auswärtskampf auf dem Programm. Die Wechinger Wörnitzschützen nahmen es mit Wortelstetten auf, die Hubertusschützen Kösingen trafen auf Unterthürheim. Dabei hatten die Mannschaften aus dem Ries und dem benachbarten Baden-Württemberg noch einmal Erfolge zu feiern.

Luftgewehr-Bezirksoberliga: Oettingen bezwingt Monheim mit 3:2

Im Bezirksoberliga-Duell Oettingen gegen Monheim erarbeitete sich Michael Beutel zum Start mit drei 99er-Serien einen 14-Ringe-Vorsprung. Sein Mannschaftskollege Christoph Sailer folgte ihm auf dem Fuß und mit einer perfekten 100er-Serie gelang ihm der Punktgewinn. Bei Sabine Beutel zeichnete sich ein eher ungewohntes Bild ab: Mit nur 365 Ringen stand die Oettingerin im Schatten ihrer bisherigen Glanztage. Auch für Aylina Sailer erwiesen sich die 380 Zähler ihres Monheimer Kontrahenten als zu viel. Am Ende war es Gabriele Prechters Gewinnerpunkt, der zum hart erarbeiteten 3:2-Sieg der Gastgeber führte und die Oettinger auf dem dritten Tabellenplatz in die Sommerpause schickt.

Wechingen beendet Saison auf Platz vier

In der Bezirksliga fuhren die Wechinger zu den Falkenhorstschützen nach Wortelstetten. Nach anfänglichem Rückstand von sieben Zählern blies Milena Nagel zur Aufholjagd und zog dank einer 96er-Serie an ihrer Rivalin vorbei. Obwohl Andreas Nagel nach holprigem Start zurücklag, übertrumpfte er mit zwei 97er-Serien den Wortelstettener deutlich um 15 Zähler. Knapper ging es bei seinem Schützenbruder Andreas Buinger zu. Runde für Runde geriet der Wechinger weiter ins Hintertreffen, bis er mit einer 95er-Serie den Sack zumachte. Bis zur Hälfte lagen Daniel Keiling und sein Gegenüber gleichauf. Mit einer 94er-Serie ließ sich der Wechinger jedoch den Schneid abkaufen. Dieser Punktverlust schmälerte den 3:1-Sieg kaum und die Wörnitzschützen beenden die Saison auf einem soliden vierten Tabellenplatz.

Hubertus Kösingen siegt dank des besseren Mannschaftsergebnisses

Die Hubertusschützen Kösingen schlugen in Unterthürheim auf. Peter Kahn beendete den Rundenwettkampf 2022/2023 mit einem Knall und setzte mit Saisonbestleistung von 389 Ringen noch einmal ein Zeichen. Während Markus Grubauer seinem Widersacher mit zwei 97er-Serien Paroli bot und den Kösingern so zu einem Siegerpunkt verhalf, schoss sich Ulrich Öchslein mit den letzten zehn Schuss und nur 91 Zählern aus dem Rennen. Bei David Kahn war es der Ausreißer von 83 Ringen, der den Hubertusschützen um ein besseres Resultat brachte und zum 2:2-Unentschieden führte. Allerdings hatten die Gäste aus Kösingen die Nase beim Mannschaftsergebnis um drei Ringe vorne und ergatterten so den dritten und entscheidenden Einzelpunkt.

Bezirksoberliga im Überblick:

Oettingen - Monheim 3:2 (1888:1897)

Michael Beutel – Niklas Nigel 393:379; Sabine Beutel – Jens Christ 365:381; Christoph Sailer – Karel Kuba 387:383; Aylina Sailer – Simon Röding 367:380; Gabriele Prechter – Melissa Egger 376:374.

Tabelle:

Haunsheim 16:0 28:12 15079 Eppisburg 10:6 22:18 14975 Oettingen 6:10 17:23 15039 Monheim 4:12 19:21 15025 Offingen 4:12 14:26 14924

Bezirksliga im Überblick:

Wechingen – Wortelstetten 3:1 (1516:1495)

Milena Nagel – Stefanie Mavr 378:371; Daniel Keiling – Patrick Koller 382:384; Andreas Nagel – Oliver Koller 383:368; Andreas Buinger – Alexander Östreicher 373:372.

Kösingen – Unterthürheim 2:2 (1497:1494)

Peter Kahn – Mathias Reutner 389:378; Ulrich Öchslein – Alexander Egger 374:375; Markus Grubauer – Martin Reutner 379:372; David Kahn – Christin Kraus 355:369.

Tabelle: