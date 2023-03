Luftgewehr-Gauoberliga: Ein letzter Sieg für Appetshofen

Plus Im letzten Wettkampf der Runde gelingt Appetshofen der einzige Sieg, am Abstieg ändert das nichts. Wer um den Aufstieg kämpfen darf, steht seit Wochen fest.

Eine späte Genugtuung ist der hauchdünne Sieg von Glück-Auf Appetshofen im Duell mit Lohengrin Munningen – dank eines Rings Vorsprung zogen die Appetshofener zumindest einmal siegreich von dannen, bevor es abwärts in die Gauliga geht. Liga-Dominator Minderoffingen hat mit dem 3:1 gegen Steinhart eine fast perfekte Runde beendet, in der nur drei Einzelpunkte verloren gingen. Das Mittelfeld-Duell Herkheim gegen Enkingen gewann knapp der Nördlinger Ortsteil.

Luftgewehr-Gauoberliga: Appetshofen siegt äußerst knapp gegen Munningen

Am letzten Wettkampftag der Gauoberliga kam es zum Keller-Derby zwischen Munningen und Appetshofen. Kathrin Keiling startete zwar noch mit einem Ring vor Werner Wallmüller in den Wettkampf, brach in der zweiten Serie aber ein und erreichte nur 88 Ringe. Wallmüller nutzte das und erarbeitete sich einen Vorsprung von fünf Ringen. Am Ende erzielte Keiling mit 364 Ringen ihr schlechtestes Saisonergebnis, Wallmüller erkämpfte sich mit 373 Ringen einen Punkt für Appetshofen.

Matthias Frank und Gerhard Zellinger lagen bis nach der dritten Serie gleichauf und lieferten sich ein enges Rennen. Erst der letzte Schuss sollte die Entscheidung bringen. Mit einer Zehn hätte Frank den zweiten Punkt nach Appetshofen holen können, dabei machten seine Nerven allerdings nicht mit. Seine Acht bescherte Zellinger den Punkt für Munningen. Der Kampf zwischen Michael Mayer und Kathrin Mädler war zu Beginn noch ausgeglichen. Mädler schoss aber schneller als ihr Gegner und gewann mit 364 Ringen den Punkt für Munningen.

Die Entscheidung musste also auf Position vier herbeigeführt werden. Für Munningen trat Ersatzschützin Julia Nowatschek an. Sie startete etwas besser als ihr Gegner Wolfgang Voack und ging mit drei Ringen in Führung. Der Appetshofener kam aber heran, nach der dritten Serie lagen beide gleichauf. Voack behielt am Ende die besseren Nerven, mit seinem Punkt endete der Wettkampf unentschieden nach Einzelpunkten. Der Zusatzpunkt ging mit nur einem Ring Unterschied nach Appetshofen. Zum Ende der Saison haben die Appetshofener damit das erste und einzige Mal in dieser Runde einen Kampf für sich entschieden.

Enkingen behält Platz vier trotz Niederlage gegen Herkheim

Herkheim war zu Gast in Enkingen. Für Herkheim stand bereits vor Antritt der dritte Tabellenplatz fest. Die Schützen aus Enkingen hätten allerdings noch von Platz vier auf Platz fünf abrutschen können. Natalie Rehle hatte mit 87 Ringen in der ersten Serie bereits sieben Ringe Rückstand auf Rebekka Wüst. Die Enkingerin baute den Vorsprung bis in Serie drei weiter aus und ließ erst in der vierten Serie nach, doch Rehle kam nicht mehr heran.

Lesen Sie dazu auch

Eine Saisonbestleistung zum Ende zeigte Nico Graf. Mit 383 Ringen ließ er Katja Wüst keine Chance und sicherte den ersten Punkt für Herkheim. Heinrich Wüst und Carmen Frisch starteten noch ähnlich in den Wettkampf. Der Enkinger Wüst hielt jedoch mit Frischs 97, 95 und 94 Ringen nicht mit. Nur vier Ringe Unterschied trennten am Ende Christian Pur und Jürgen Rothgang. Obwohl beide Schützen mit Achtern zu kämpfen hatten, war Rothgang am Ende etwas besser und sicherte den zweiten Punkt zum Unentschieden. Aufgrund des besseren Mannschaftsergebnisses ging der Extrapunkt nach Herkheim.

Minderoffingen lässt den dritten Einzelpunkt liegen

Weiterhin war Steinhart zu Gast in Minderoffingen. Die Edelweiß-Schützen hatten das Ziel, die Siegesserie fortzusetzen und ungeschlagen die Saison zu beenden. Steinharts Marlene Maier versuchte als Erste dem entgegenzuwirken, erwischte allerdings einen schlechten Start mit nur 92 Ringen. Dank Franziska Straubs 385 Ringen, dem besten Ergebnis des Wettkampftages, ging der erste Punkt nach Minderoffingen. Tina Eichberger hatte einen guten Start mit 95, 95 und 96 Ringen. Obwohl Florian Fleichaus zu Beginn noch mithalten konnte (96 Ringe), schoss er in der zweiten Serie eine Sechs und lag damit sechs Ringe zurück. Diesen Rückstand konnte er nicht mehr aufholen.

Cornelia Mayer hatte erneut mit sich zu kämpfen und traf zu wenige Zehner. Ihr Gegner Jannik Schwefel gewann mit souveränen 372 Ringen einen Punkt für Steinhart. Es hing somit alles am Wettkampf zwischen Maximilian Kleinert und Ursula Kerle. Kleinert startete mit 90 Ringen, konnte sich danach aber steigern. Dennoch reichte es nicht gegen Kerle, die Minderoffingens finalen Sieg nach Hause holte.

Minderoffingen hat sich somit ungeschlagen und mit nur drei verlorenen Einzelpunkten den Platz an der Tabellenspitze gesichert und darf am Aufstiegskampf in die Bezirksliga teilnehmen. Appetshofen landet auf dem letzten Tabellenplatz und wird in die Gauliga absteigen.

Gauoberliga im Überblick:

Munningen – Appetshofen 2:2 (1450:1451).

Kathrin Keiling – Werner Wallmüller 364:373; Gerhard Zellinger – Matthias Frank 369:367; Kathrin Mädler – Michael Mayer 364:357; Julia Nowatschek – Wolfgang Voack 353:354.

Minderoffingen – Steinhart 3:1 (1503:1491).

Franziska Straub – Marlene Maier 385:374; Tina Eichberger – Florian Fleichaus 379:376; Ursula Kerle – Maximilian Kleinert 381:369; Cornelia Mayer – Jannik Schwefel 358:372.

Enkingen – Herkheim 2:2 (1482:1493).

Rebekka Wüst – Natalie Rehle 377:371; Katja Wüst – Nico Graf 371:383; Heinrich Wüst – Carmen Frisch 369:378; Jürgen Rothgang – Christian Pur 365:361.

Tabelle: