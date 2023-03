Luftgewehr Gauoberliga: Minderoffingen gibt einen Einzelpunkt ab

Plus Den erst zweiten Einzelpunkt der ganzen Runde geben die Minderoffinger Schützen in Munningen ab. Steinhart distanziert Enkingen, Herkheim siegt in Appetshofen.

Der neunte Durchgang der Luftgewehr-Gauoberliga hat stattgefunden und erwartbare Ergebnisse erbracht. Während der längst feststehende Meister Minderoffingen 3:1 in Munningen gewonnen hat, haben Steinhart und Herkheim ihre Plätze zwei und drei abgesichert.

Luftgewehr Gauoberliga: Munningen kann Minderoffingen nicht aufhalten

Nach dem Mannschaftsrekord aus der vorigen Woche war Minderoffingen zu Gast in Munningen. Kathrin Keiling schoss mit 378 Ringen einen sehr konstanten Wettkampf. Allerdings war auch Franziska Straub in Topform und zeigte das in der zweiten Serie (99 Ringe). Mit am Ende 388 Ringen holte sie nicht nur den Einzelpunkt für Minderoffingen, sondern erzielte erneut das beste Ergebnis des Wettkampftages.

Tina Eichberger fand nicht richtig in ihren Stand und hatte mit vielen Achtern zu kämpfen. Aber auch ihr Gegner Gerhard Zellinger erbrachte keine Höchstleistung, sodass der Punkt trotz schlechtem Ergebnis von Eichberger ebenfalls an Minderoffingen ging. Einen rabenschwarzen Tag erwischte Cornelia Mayer. Mit 358 Ringen erzielte sie ihr schlechtestes Ergebnis der Saison und musste sich Munningens Michaela Christ chancenlos geschlagen geben. Spannend war es zwischen Kathrin Mädler und Ursula Kerle: Kerles großen Durchhänger in Serie drei nutzte Mädler aus, um ihren anfänglichen Rückstand schrumpfen zu lassen. Die Munninger Schützin schaffte es allerdings nur ins Stechen gegen Kerle. Hier trafen beide Schützinnen im ersten Stechschuss eine Neun, der zweite brachte die Entscheidung zugunsten Minderoffingens. Damit gewann Minderoffingen mit 3:1 Einzelpunkten.

Steinhart erweist sich als zu hart für Enkingen

Die Zweitplatzierten aus Steinhart waren zu Gast beim Tabellenvierten in Enkingen. Florian Fleichaus trat nach seiner verlängerten Winterpause wieder an und konnte sich erst in der dritten Serie auf sein gewohntes Niveau hocharbeiten. Katja Wüst lag mit Fleichaus nach der dritten Serie gleichauf. Dann zeigte sie allerdings, was in ihr steckt und beendete den Wettkampf mit 99 Ringen. So zog sie an ihrem Gegner vorbei und holte den Punkt für Enkingen.

Heinrich Wüst hatte mit einigen Achtern zu kämpfen. Vor allem die erste Serie (88 Ringe) warf ihn zurück und er erzielte lediglich 369 Ringe. Seine Gegnerin Marlene Maier hingegen erzielte mit 385 Ringen ihre Saisonbestleistung und sicherte einen Punkt für Steinhart. Maximilian Kleinert lag gegen Jürgen Rothgang nach den ersten beiden Serien mit fünf Ringen vorne. Die 88er-Serie von Rothgang festigte die Führung und am Ende den nächsten Punktgewinn für die Burgschützen. Knapper war es zwischen Janina Rothgang und Jannik Schwefel: Während Rothgang mit 87 Ringen startete, waren es bei Schwefel 93. In der dritten Serie kam die Enkingerin zwar nochmals heran, aber der Rückstand war zu groß. Der Wettkampf endete mit 3:1 Punkten für Steinhart.

Appetshofen muss sich Herkheim 0:4 geschlagen geben

Die letzte Partie fand zwischen Herkheim und Appetshofen statt. Appetshofens Beatrice Strauß und Herkheims Natalie Rehle hatten dabei jeweils ihren ersten Einsatz und trafen gleich aufeinander. Beide starteten mit 94 Ringen. Rehle erarbeitete sich ab Serie zwei einen Vorsprung und brachte diesen auch ins Ziel. Auch Werner Wallmüller hatte das Glück nicht auf seiner Seite. Sein Kontrahent Nico Graf startete zwar mit einer Acht in den Wettkampf, steigerte sich im Verlauf, aber errang den zweiten Punkt für Herkheim.

Von der ersten Serie an lag Carmen Frisch vor ihrem Gegner Matthias Frank. Nach der dritten Serie betrug ihr Vorsprung schon zehn Ringe. Frank holte zum Schluss noch einmal zwei Ringe auf, aber der Punkt ging nach Herkheim. Christian Pur und Wolfgang Voack starteten beide mit 89 Ringen. Während Pur auf ein Gesamtergebnis von 359 Ringen kam, schaffte Voack nur 353, was Herkheims 4:0 besiegelte.

Vor dem letzten Wettkampftag in der Gauoberliga steht Minderoffingen bereits als Sieger fest. Auch für Steinhart und Herkheim sind die Tabellenplätze zwei und drei bereits sicher, genauso wie Appetshofen keine Chance mehr hat, vom Tabellenende wegzukommen. Lediglich auf den Plätzen vier und fünf ist noch Spielraum offen: Hier könnte sich noch eine Änderung an der Tabelle ergeben.

Gauoberliga im Überblick:

Enkingen – Steinhart 1:3 (1471:1496)

Katja Wüst – Florian Fleichaus 377:372; Heinrich Wüst – Marlene Maier 369:385; Jürgen Rothgang – Maximilian Kleinert 367:378; Janina Rothgang – Jannik Schwefel 358:361.

Appetshofen – Herkheim 0:4 (1464:1489)

Beatrice Strauß – Natalie Rehle 379:386; Werner Wallmüller – Nico Graf 368:372; Matthias Frank – Carmen Frisch 364:372; Wolfgang Voack – Christian Pur 353:359.

Munningen – Minderoffingen 1:3 (1486:1488)

Kathrin Keiling – Franziska Straub 378:388; Gerhard Zellinger – Tina Eichberger 365:371; Kathrin Mädler – Ursula Kerle 371:371 (8:9); Michaela Christ – Cornelia Mayer 372:358.

