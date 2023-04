Möttinger Schütze ehren ihre Könige

Markus Möhle und Marius Flügel sichern sich die Königswürde bei den St. Georg-Schützen

Die Möttinger St. Georg-Schützen haben im Bürgerzentrum ihre neuen Schützenkönige, Pokalsieger und Vereinsmeister gekürt. Schützenmeister Christoph Thürheimer gab Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften bekannt, wobei der Durchschnitt der zehn besten Einzelergebnisse gewertet wurde. In der Klasse Luftgewehr-Auflage gewann Xaver Thürheimer mit 313,95 Ringen. Bei der Damenklasse gewann Katharina Hafner mit außergewöhnlichen 393,10 Ringen. Vereinsmeister in der Schülerklasse wurde Elias Buinger mit starken 178,10 Ringen und Vereinsmeister Luftpistole in der Schülerklasse wurde Leon Hach mit 133,40 Ringen. Bei den allerjüngsten Schützen konnte im vergangenen Jahr erstmalig eine Vereinsmeisterin mit dem Lichtgewehr gekürt werden – Amelie Häfele mit 121,90 Ringen. Bei der Luftpistole in der Schützenklasse gewann Karl-Heinz Bissinger mit 355,10 Ringen.

Der perfekte Schuss in Möttingen

Das beste Jahresblatt 2022 schoss Katharina Hafner mit einem perfekten Schuss und einem 0,00 Teiler vor Anita Meyer (9,20 Teiler) und Karl-Heinz-Bissinger (14,60 Teiler). Beim besten Jahresblattl der Auflage-Schützen gewann Dieter Thum mit einem 3,60 Teiler vor Anita Meyer (4,10 Teiler) und Werner Rommel. (4,20 Teiler). Anschließend folgte die Siegerehrung des Preisschießens, das Heinrich Egon Meyer mit einem 17,0 Teiler vor Anita Meyer und Xaver Thürheimer mit jeweils einem 23,4 Teiler gewann. Aufgrund des besseren zweiten Blattl ging der zweite Platz hier an Anita Meyer. Kurz vor dem Höhepunkt des Abends – der Bekanntgabe des neuen Schützen und Jugendkönigs – ehrte Schützenmeister Christoph Thürheimerl die Sieger des Herren-, Damen- sowie Auflagepokals. Bei den Damen gewann Lisa Hager mit einem 37,6 Teiler vor Gudrun Lanzenstiel (66,7 Teiler) und Katharina Hafner (72,0 Teiler). Gewinner des Herrenwanderpokals wurde Ulrich Roser mit einem 39,1 Teiler vor Bernd Hager (73,0 Teiler) und Marc Lanzenstiel (73,4 Teiler). In der Klasse Luftgewehr Auflage gewann den Pokal Werner Rommel mit einem 40,0 Teiler vor Heinrich Egon Meyer (49,3 Teiler) und Dieter Thum (51,0 Teiler). Anschließend kürte Schützenmeister Christoph Thürheimer die neuen Könige: In der Schützenklasse sicherte sich Markus Möhle die Königswürde mit einem 33,2 Teiler. Den zweitbesten Schuss gab Katharina Hafner mit knappem Abstand und einem 35,3 Teiler vor Eva-Maria Wegele als dritte mit einem 50,2 Teiler ab. Als neuer Jugendkönig durfte sich Marius Flügel mit einem 55,9Teiler vor dem zweiten Elias Buinger (77,3 Teiler) und Marie Strauß (183,6 Teiler) feiern lassen. (AZ)

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Vereinsmeister Damenklasse

1. Katharina Hafner 393,10 Ringe

Vereinsmeister Schülerklasse

1. Elias Buinger 178,10 Ringe

Vereinsmeister LG-Auflage

Xaver Thürheimer 313,95 Ringe

Vereinsmeister Luftpistole

1. Karl-Heinz Bissinger 355,10 Ringe

Jahresblattl

1. Katharina Hafer 0,00 Teiler

2. Anita Meyer 9,20 Teiler

3. Karl-Heinz Bissinger 14,60 Teiler

Jahresblattl LG-Auflage

Dieter Thum 3,60 Teiler

Anita Meyer 4,10 Teiler Werner Rommel 4,20 Teiler

Preisschießen

1. Heinrich Egon Meyer 17,00 Teiler

2. Anita Meyer 23,40 Teiler + 87,60 Teiler

3. Xaver Thürheimer 23,40 Teiler + 98,40 Teiler

Wanderpokal Damen

1. Lisa Hager 37,60 Teiler

2. Gudrun Lanzenstiel 66,70 Teiler

3. Katharina Hafner 72,00 Teiler

Wanderpokal Herren

1. Ulrich Roser 39,10 Teiler

2. Bernd Hager 73,00 Teiler

3. Marc Lanzenstiel 73,40Teiler

Wanderpokal Auflage

Werner Rommel 40,00 Teiler Heinrich Meyer 49,30 Teiler Dieter Thum 51,00 Teiler

Schützenkönig

1. Markus Möhle 33,20 Teiler

2. Katharina Hafner 35,30 Teiler

3. Eva-Maria Wegele 50,20Teiler

Jugendkönig

1. Marius Flügel 55,90 Teiler

2. Elias Buinger 77,30 Teiler

3. Marie Strauß 183,60 Teiler