Sportschießen

vor 48 Min.

Edelweißschützen Minderoffingen holen das nächste Traumergebnis

Plus Mit dem Sieg in Herkheim halten die Munninger Gauoberliga-Schützen Kontakt zu den Mannschaften vor ihnen. Minderoffingen schießt weiter in seiner eigenen Liga.

Von Katja Fackler

Mit 24:0 Mannschaftspunkten und 31:1 Einzelpunkten bleiben die Edelweißschützen Minderoffingen auch nach dem achten Wettkampftag der Luftgewehr-Gauoberliga ungeschlagen. Am anderen Tabellenende muss sich Appetshofen nach dem ersten Punktgewinn in der Vorwoche wieder mit einer Niederlage gegen Steinhart begnügen. Munningen feiert derweil einen wichtigen Sieg in Herkheim.

