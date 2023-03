Ralf Riefle ist neuer König bei den Baldinger Goldbachschützen

Bei den Baldinger Schützen regieren Ralf Riefle, Cora Hopf und Johannes Meyer. Kurios: Der Treffer der Jugendkönigin ist genauso gut wie der des Königs.

Die Baldinger Goldbachschützen haben bei ihrer Königsfeier ihre Besten gekürt. Am meisten freute sich am Ende eine Jungschützin, die in Abwesenheit zur Jugendkönigin gekrönt wurde.

Sportwart Christian Eger und Schützenmeister Christian Kirchenbaur gaben zuerst die Platzierungen der besten Serien beim Königsschießen bekannt. Joelina Reinhardt (Schüler), Paulina Ruf (Jugend) und Christian Eger (Schützenklasse) schossen sich mit dem Luftgewehr an die Spitze. Bei den Bogenschützen erzielte Jörg Fischer die beste Serie. Die diesjährige Weihnachtsscheibe erschoss sich Jannik Riefle mit einem 9-Teiler.

Königsschießen in Baldingen: Die Jugendkönigin ist gar nicht da

Die Spannung wuchs, und es konnte zum Höhepunkt des Abends übergegangen werden – der Königsproklamation. Der langjährige inoffizielle Luftpistolenkönig Ralf Riefle wurde in diesem Jahr von Lukas Stadali abgelöst. Bei den Bogenschützen regiert Johannes Meyer: Er setzte sich mit einer Abweichung von 0,30 Zentimetern gegen die anderen Bogenschützen durch. Bei den Luftgewehrschützen wurde zum ersten Mal die nicht anwesende Cora Hopf durch einen 26-Teiler die neue Jugendschützenkönigin. Die freudige Nachricht wurde ihr kurzerhand durch einen Videoanruf übermittelt, die Königskette wurde ihr ein paar Tage später noch persönlich überreicht.

In der Schützenklasse holte sich Ralf Riefle ebenfalls mit einem 26-Teiler die Königswürde und sichert sich damit für ein Jahr die Regentschaft bei den Baldinger Goldbachschützen. Nach dem offiziellen Teil wurden die neue Königin und die neuen Könige dann bis in die Morgenstunden gebührend gefeiert. (AZ)

Die Ergebnisse des Königsschießens im Einzelnen:

