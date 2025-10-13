Icon Menü
Sportschießen: Schopfloher Nachwuchs gewinnt beim Gaujugendpokalschießen Pokale

Sportschießen

Schopflohes Schützen-Nachwuchs freut sich über Pokale

Beim Gaujugendpokalschießen sind die Schopfloher Jünglinge obenauf. Alle Teilnehmer nehmen Pokale mit – und damit viel Motivation für größere Herausforderungen.
    Freuten sich über Erfolge im Gaujugendpokalschießen: (hinten von links) Jasmin Reichherzer, Matthias Rieck, Alexander Fälschle und Gaujugendleiterin Tina Eichberger; (zweite Reihe von links) Daniel Leister, Luca Rieck, Mia Groß und Philipp Förch; (erste Reihe von links) Tim Lämmermeier, Elias Eberle und Hannes Fälschle. Foto: Fälschle

    Alle teilnehmenden Jungschützen der Schützengilde Schopflohe haben beim diesjährigen Gaujugendpokalschießen Pokale errungen. Insgesamt sind 15 Vereine aus dem Riesgau angetreten, wobei die Schopfloher Schützen in der Gesamtwertung den dritten Platz mit sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmern belegt haben.

    Das wöchentliche Training hatte sich ausgezahlt, da der gestartete Nachwuchs eine starke Leistung ablieferte. In der Einzelwertung Lichtgewehr aufgelegt wurden folgende Ergebnisse erzielt: Hannes Fälschle sicherte sich den ersten Platz, gefolgt von Elias Eberle auf dem zweiten Platz. (Jahrgang 2017). Beim Jahrgang 2014 belegte Daniel Leister den ersten Rang, Tim Lämmermeier kam auf Platz drei. Mia Groß und Luca Rieck erreichten im 2013er-Jahrgang die Plätze eins und drei. Philipp Förch erkämpfte sich mit dem Lichtgewehr freihändig den ersten Platz (Jahrgang 2014). Alle Kinder freuten sich riesig bei der Pokalübergabe durch Gaujugendleiterin Tina Eichberger. (AZ)

