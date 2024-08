Marktoffinger Jungschützen sind erneut Bayerischer Vizemeister

Die Marktoffinger Luftpistolen-Jungschützen Silas Kienle, Max Meyer und Marius Stark (Junioren II) sowie die Jugendschützen Moritz Kienle und Moritz Holzmeier haben erneut bei den Bayerischen Meisterschaften im Sportschießen auf der Olympia-Schießanlage in München teilgenommen. Erstmals qualifizierte sich Nils Stark (Schüler) und auch Matthäus Wolf (Herren I) hatte sich für die größte Breitensportveranstaltung in Bayern qualifiziert. Bei dieser konnten die Junioren, insbesondere Silas Kienle, einmal mehr glänzen.

Die Marktoffinger Junioren, die als Schwäbischer Mannschaftsmeister angetreten waren, starteten im gut besetzten Feld der sieben Bezirksmeister mit insgesamt 40 Einzelschützen. Silas Kienle startete mit einer hervorragenden Serie (94 Ringe), die ihn auf Goldkurs brachte. Allerdings konnte er in der zweiten Serie (89) und zwei Achtern nicht ganz mit der Spitzengruppe mithalten. Mit sehr guten 91 Ringen kämpfte er sich jedoch wieder zurück, da nun auch seine Kontrahenten Ringe liegen ließen. Bis zum 36. Schuss kämpfte Kienle wieder um den Titel, bis er durch eine Sieben im 37. Schuss und eine Acht im letzten Schuss die vierte Serie mit 87 Ringen abschließen musste. Mit exzellenten 361 Ringen sicherte sich der Marktoffinger die Bronzemedaille, knapp vor Matthias Lechner (360 Ringe, Auerbachschützen Asenham) und hinter Vinh Lumpp (364, SV Umpfenbach 1925). Bayerischer Meister wurde Lukas Otto (369 Ringe, Zeidlerschützen Feucht).

Bayerische Meisterschaften im Sportschießen: Junge Marktoffinger wieder Zweiter

Marius Stark startete etwas verhalten mit zweimal 84 Ringen. 83 Ringe und zweimal die Fünf bedeuteten dann endgültig die Verabschiedung aus den Top 15. Allerdings zeigte sich der Rieser bei der letzten Serie nervenstark und erreichte mit 86 Ringen und einem Gesamtergebnis von 337 Ringen den 22. Platz. Max Meyer fand nicht richtig in den Wettkampf, so erreichte er in der ersten Serie gerade einmal 79 Ringe, die er in der zweiten Serie mit 81 Ringen nicht bedeutend steigern konnte. Allerdings steigerte er sich in den Serien drei und vier auf gute 86 Ringe und schob sich somit mit insgesamt 332 Ringen noch auf Platz 27. Das Gesamtergebnis von 1030 Ringen bedeutete für die Marktoffinger Junioren nach 2023 erneut die Silbermedaille bei den Bayerischen Meisterschaften.

Icon Vergrößern Silas Kienle (3. von links) erreichte bei den Junioren II Luftpistole den dritten Platz bei den Bayerischen Meisterschaften. Foto: Josef Kienle Icon Schließen Schließen Silas Kienle (3. von links) erreichte bei den Junioren II Luftpistole den dritten Platz bei den Bayerischen Meisterschaften. Foto: Josef Kienle

Als nächster Teilnehmer ging Matthäus Wolf in der Altersklasse Herren I an den Start, in der er sich mit zahlreichen Bundesligaschützen, Weltcupsiegern und Olympiateilnehmern messen durfte. Im mit 100 Schützen besetzten Starterfeld startete Wolf stark mit 94, 90 und 93 Ringen, bevor er in der letzten Serie mit nur noch 86 Ringen und damit 363 Ringen gesamt auf Platz 56 abschloss. Zum zweiten Mal und erstmals in der Jugendklasse startete Moritz Kienle bei den Bayerischen Meisterschaften. Auch er konnte bei der ersten Serie (82 Ringe) nicht an seine guten Trainingsresultate anknüpfen. Mit 87, 84 und nochmals 84 Ringen schoss der Marktoffinger schließlich einen soliden Wettkampf und reihte sich mit 337 Ringen auf Platz 27 ein.

Silas und Moritz Kienle treten auch bei der Deutschen Meisterschaft an

Bei den Schülern feierte Nils Stark Premiere auf den Landesmeisterschaften in einem mit 52 Schützen besetzten Feld. Wie die anderen Marktoffinger Jungschützen hatte auch er seine Probleme in der ersten Serie, die er mit 66 Ringen abschloss. In der zweiten Serie konnte sich Stark steigern, jedoch nicht an die gute Leistung aus dem Training und auf der Schwäbischen Meisterschaft anknüpfen. Schließlich belegte er mit 77 Ringen in Serie zwei und insgesamt 143 Ringen den 44. Platz.

Mit einer Mannschafts- und einer Einzelmedaille können die Marktoffinger auf eine erfolgreiche Landesmeisterschaft zurückblicken. Erfreulich für die Rieser ist zudem, dass sich neben Silas Kienle auch Moritz Kienle für die Deutschen Meisterschaften im Sportschießen qualifizieren konnte, die an diesem Freitag, 23. August, in München beginnen. (AZ)