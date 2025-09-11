Ein Wochenende voller Sport in Niederhofen

Der SV Niederhofen-Ehingen hat am vergangenen Wochenende erneut ein erfolgreiches Sportwochenende veranstaltet. Dabei gab es nicht nur hervorragende Verpflegung für alle Besucherinnen und Besucher, sondern auch zahlreiche sportliche Aktivitäten.

Den Auftakt bildete am Freitag die von den Walter-Frosch-Darters organisierte Darts-Vereinsmeisterschaft. Gespielt wurde zunächst in Gruppen, ehe es im K.-o.-Modus bis ins Finale ging. Am Ende setzte sich Jakob Stiegler durch und sicherte sich den Titel. Platz zwei belegte Petrit Skelaj, Dritter wurde Markus Abel. Die Jugendmannschaften der JFG Riesrand Nord standen am Samstagnachmittag im Mittelpunkt. Die A-Jugend verlor ihr Spiel gegen die JFG Nordries Marktoffingen knapp mit 2:3, wobei beide Treffer für die Heimelf von Marcel Benhardt erzielt wurden. Für die C-Jugend gab es ein 1:1-Unentschieden, Torschütze war Daniel Ellers. Auch die Altherren waren im Einsatz, mussten sich jedoch im Freundschaftsspiel gegen den FC Nordries mit 0:2 geschlagen geben.

Anton Mertenbaur (links, Abteilungsleiter Darts) graturlierte den Siegern der Vereinsmeisterschaft: (ab.2. von links) Markus Abel (Platz drei), Jakob Stiegler (Platz eins) und Petrit Skelaj (Platz zwei). Foto: Joan Emmendörfer

Fußball: Sportwochenende in Niederhofen ist die Bühne für Spielerehrungen

Am Abend folgte das mittlerweile legendäre SVN-Elfmeterturnier, das bereits zum siebten Mal ausgetragen wurde. Mit 22 teilnehmenden Mannschaften, darunter Teams aus den Gemeinde- und Stadträten, den örtlichen Vereinen sowie zahlreichen Hobbymannschaften, war das Turnier hervorragend besetzt. In einem spannenden Finale setzte sich schließlich die Mannschaft aus Dürrenzimmern gegen die Feuerwehr Belzheim mit 13:12 durch.

Der Sonntag begann mit einem Einlagespiel der D-Jugend gegen den SV Cronheim, das die Gäste mit 3:0 für sich entscheiden konnten. Vor den Spielen der beiden Herrenmannschaften nutzte der SV Niederhofen-Ehingen die Gelegenheit, langjährige Spieler für ihren besonderen Einsatz zu ehren. Marco „Gago“ Meyer erhielt die Auszeichnung für beeindruckende 500 Einsätze im Trikot des SVN. Anton Mertenbaur wurde für 400 Spiele gewürdigt. Außerdem ehrte der Verein Samuel Vaas und Andreas Fröhlich, die beide jeweils 250 Pflichtspiele für den SVN bestritten haben. (AZ)

Links der Turnierleiter des Elfmeterturniers, Vinzenz Eiberger, zusammen den besten teilnehmenden Mannschaften. Foto: Eiberger