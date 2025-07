Stefan Reuter im Interview: Durch Gerd Müller „kam ich zum Fußball“

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des FC-Bayern-Fanclubs Eichendorffstüble gab es prominenten Besuch: Weltmeister Stefan Reuter war zu Gast. Er hat im Fußball alles erreicht, was es zu erreichen gibt: Deutscher Meister, Champions-League-Sieger, Welt- und Europameister. Als Manager etablierte er den FC Augsburg in der Bundesliga. Reuter nahm sich in Nördlingen Zeit für ein ausführliches Interview mit RN-Mitarbeiter Nico Lutz. Seine besten Aussagen haben wir hier verschriftlicht.

