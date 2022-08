Erstes Königsschießen auf den neuen elektronischen Ständen für Steinhart

Plus Die Burgschützen Steinhart haben ihr Königsschießen abgehalten. Dabei wurde auch ein „Corona-König“ gekürt, mit einer ganz besonderen Scheibe.

Im Juli 2022 konnte endlich die Königsproklamation der Burgschützen Steinhart gefeiert werden. Die Ergebnisse wurden auf den Ende 2021 neu installierten elektronischen Schießständen ermittelt. Der 1. Schützenmeister Stefan Hertle begrüßte die zahlreichen Gäste und übergab das Wort an den Sportleiter Maximilian Kleinert. Dieser nahm zuerst die Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft 2021 vor. Bei der Vereinsmeisterschaft wird immer der Durchschnitt der besten fünf Schießen des vergangenen Jahres gewertet.