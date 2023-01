Maximilian Kleinert wird zum dritten Mal Schützenkönig

Bei den Burgschützen Steinhart haben so viele Mitglieder wie nie zuvor am Königsschießen teilgenommen.Das Verdecken der Ergebnisse am Schießstand hält die Spannung bis zum Schluss hoch.

Die Burgschützen Steinhart sind mit der Königsproklamation in das neue Jahr gestartet. Im Dezember waren 66 Schützinnen und Schützen am Start und damit mehr als je zuvor in der Vereinsgeschichte.

Nach der Begrüßung durch Schützenmeister Stefan Hertle startete Sportleiter Maximilian Kleinert mit der Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft 2022. Bei dieser Disziplin wird der Durchschnitt der besten fünf Schießen des vergangenen Jahres gewertet. In der Schützenklasse Luftgewehr sicherte sich Marlene Maier mit 387,4 Ringen Platz eins vor dem Vorjahressieger Florian Fleichaus (384,2). Platz drei belegte Maximilian Kleinert mit 380,6 Ringen. Bei den Pistolenschützen erreichte Fabian Messnarz mit 346,0 Ringen Platz eins, knapp vor Jakob Maier (344,8). Florian Fleichaus sicherte sich neben einer Top-Platzierung mit dem Luftgewehr auch Platz drei (335,4) mit der Pistole.

Mit 360,0 Ringen setzte sich Maximilian Hauck in der Jugend-Klasse gegen David Hübler (351,8) auf Platz zwei und Leni Löfflad (344,8) auf Platz drei durch. In der Schülerklasse gewann Mona Hertle mit 128,4 Ringen vor Moritz Gutmann (113,6) und Gregor Hauck (105,4). Den von Walter Schröder gestifteten Wanderpokal „Bestes Jahres-Blattl“ gewann in diesem Jahr ein Pistolenschütze. Fabian Messnarz hatte mit einem 4,63-Teiler den besten Tiefschuss des Jahres. Die Plätze zwei und drei belegten Marlene Maier (6,32) und Maximilian Kleinert (6,7). Den Wanderpokal der Jugend sicherte sich Maximilian Hauck zum dritten Mal in Folge mit einem sehr guten 6,0-Teiler. David Hübler errang Platz zwei mit einem 7,81-Teiler.

Maximilian Hauck schafft den 1,0-Teiler bei den Burgschützen Steinhart

Im Anschluss zur Vereinsmeisterschaft gab Schützenmeister Hertle die Ergebnisse des Königsschießens bekannt. Mit einem hervorragenden 1,0-Teiler sicherte sich Maximilian Hauck auch hier Platz eins. Auf Platz zwei folgte ebenfalls ein Jugendschütze: Sebastian Meyer konnte sich mit einem 10,0-Teiler knapp vor Florian Fleichaus (10,04-Teiler) durchsetzen.

Die Geldpreise der „Blattl-Prämie“ sicherten sich folgende Schützen: Florian Fleichaus mit einem Gesamtteiler von 44,79 vor Friedrich Niederlöhner (76,11) und Maximilian Kleinert (87,81). Bei den Jugendlichen siegte Maximilian Hauck mit einem 129,25-Teiler vor David Hübler (176,03) und Sebastian Meyer (205,72). Maximilian Hauck setzte sich auch bei der Serienwertung – Fünferserien in Zehntelwertung – in der Jugendklasse mit einer Serie von 49,0 Ringen knapp vor David Hübler (48,4) und Leni Löfflad (47,5) durch. Bei den Pistolenschützen gewann Fabian Messnarz mit 48,6 Ringen knapp vor Vorjahressieger Wolfgang Fleichaus (46,3). Mit nur einem Zehntel Abstand errang Udo Löffland (46,2) Platz drei. Auch in der Schützenklasse Luftgewehr wurden sehr gute Ergebnisse erzielt. Marlene Maier gewann mit 51,9 Ringen Platz eins. Platz zwei sicherte sich Florian Fleichaus mit 51,6 Ringen knapp vor Julia Lessmann (51,5).

Lesen Sie dazu auch

Bei der Gaudischeibe wurden die Ringe vertauscht. So fand sich zum Beispiel die Zehn auf dem Ring des eigentlichen Sechsers wieder. Gewonnen hat, wer am Ende die beste Fünferserie erzielte. Uwe Schwefel setzte sich mit 44 Ringen und einer Deckserie von 38 Ringen knapp vor Florian Feichaus mit ebenfalls 44 Ringen, aber einer Deckserie von 25 Ringen, durch. Platz drei belegte Maximilian Hauck mit 42 Ringen.

Kleinert war schon zweimal Schützenkönig in Steinhart

Der Jahreshöhepunkt war wie immer die Königsproklamation. Der König wurde komplett verdeckt geschossen, das heißt, auch der Schütze sah seinen Treffer nicht auf dem Display. Dementsprechend groß war die Spannung. Die Königswürde 2023 gewann Maximilian Kleinert zum dritten Mal mit einem 47,8-Teiler vor Harald Bauer mit einem 85,07-Teiler. Jugendkönigin wurde in diesem Jahr Isabell Meyer mit einem 78-Teiler knapp vor dem 1. Ritter Maximilian Hauck (93,04).

Schützenmeister Stefan Hertle dankte bei der Feier den Spendern der Preise und allen, die sich am Königsschießen aktiv beteiligt haben sowie all denen, die durch ihr Erscheinen für einen würdigen Rahmen der Königsproklamation gesorgt haben. Mit einem Tanz beendete der neue Schützenkönig den offiziellen Teil der Veranstaltung. Anschließend wurde im Schützenhaus ausgiebig gefeiert. (AZ)