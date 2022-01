Holzkirchen steigt auf

Das Rieser Team ist Meister der Klasse A auf Eis.

Mit einem stark reduzierten Teilnehmerfeld hat in Haunstetten am 16. Januar die Kreismeisterschaft Klasse A auf Eis stattgefunden. Von ursprünglich 18 Mannschaften in zwei Gruppen traten nur noch elf Teams an. Der SV Holzkirchen, vertreten durch Werner Schmeißer, Werner Wagner, Harald Wagner und Rainer Hubel, sicherte sich am Ende die Meisterschaft in Gruppe 1, die zum Aufstieg in die Bezirksliga berechtigt.

Nach nur fünf Spielen standen am Ende 9:1 Punkte und die Stocknote von 1,673 auf dem Konto. Der SV Holzkirchen gewann gegen den TV Lauingen 2 mit 14:11, gegen den TSV Strassberg 2 mit 24:14, gegen den FSV Buchdorf 2 mit 25:3, gegen Mindelzell mit 14:12 und spielte gegen den TSV Rain 15:15 unentschieden.

Dieser Erfolg ist laut Abteilungsleiter Marco Draxler der Erfolg der gesamten Abteilung Stockschießen des SV Holzkirchen und jedes einzelnen Schützen. Neben dem seit November wöchentlichen Training mittwochs auf Eis in Haunstetten sind jeden Dienstag und Freitag im Schnitt mehr als zwölf Schützen mit Ehrgeiz und Spaß im Training. Dies fördere die Kameradschaft und führte zu einer Leistungssteigerung jedes einzelnen Schützen, von der die gesamte Abteilung profitiert, so der Abteilungsleiter.

Die Meisterschaft werde, so wie es sich für den SV Holzkirchen gehöre, noch gebührend gefeiert. (AZ)