Nördlinger Stockschützen erzielen Erfolge

Eine Damen- und eine Herrenmannschaft des TSV Nördlingen haben am Samstag, 11. Oktober, am 4. Wanderpokalturnier der Stockschützen des SV Wört in der Nähe von Dinkelsbühl teilgenommen.

In einem stark besetzten Teilnehmerfeld mit elf Moarschaften erreichten die Nördlinger Damen in der Besetzung Marion Kurz, Lissy Oswald, Irene Neumann-Penn und Gerhard „Jimmy“ Hubel, der als vierter Mannschaftsspieler kurzfristig einsprang, gegen zwei weitere Damen- und acht Männerteams einen beachtlichen zehnten Platz. Es war erst die dritte Teilnahme der Damen an einem Wettbewerb und so ist das Ergebnis umso bemerkenswerter.

Das Herrenteam des TSV, in der Besetzung Hermann Fischer, Fritz Fleischmann, Gerhard Nagel, Albert Strauß und Peter Wagner, startete mit einem knappen Sieg gegen den ESC Leinzell ins Turnier. Im weiteren Verlauf wechselten sich Siege, unter anderem gegen die Dischinger Damen, den SV Holzkirchen und die Schützengilde Aalen, mit Niederlagen gegen den TSV Wemding, die Damen des SV Wört und absolut verdient auch gegen die eigene Damenmannschaft ab. Letztendlich reichte es aber mit 12:8 Punkten zu einem hart erkämpften vierten Platz der Nördlinger Herren. (AZ)