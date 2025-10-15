Icon Menü
Stockschießen: Nördlinger Mannschaften feiern Erfolge bei Turnier in Wört

Stockschießen

Nördlinger Stockschützen erzielen Erfolge

Mit Damen- und Herrenmannschaft spielen die TSV-Sportler ein Turnier in Wört bei Dinkelsbühl. Mit den Platzierungen sind sie hochzufrieden.
    • |
    • |
    • |
    Die beiden Mannschaften des TSV in Wört: (im linken Bild von links) Hermann Fischer, Uwe Zahner (SV Wört), Albert Strauß, Fritz Fleischmann, Gerhard Nagl, Peter Wagner und Klaus Faber (SV Wört); (im rechten Bild von links) Uwe Zahner, Marion Kurz, Lissy Oswald, Irene Neumann-Penn, Gerhard „Jimmy“ Hubel und Klaus Faber.
    Eine Damen- und eine Herrenmannschaft des TSV Nördlingen haben am Samstag, 11. Oktober, am 4. Wanderpokalturnier der Stockschützen des SV Wört in der Nähe von Dinkelsbühl teilgenommen.

    In einem stark besetzten Teilnehmerfeld mit elf Moarschaften erreichten die Nördlinger Damen in der Besetzung Marion Kurz, Lissy Oswald, Irene Neumann-Penn und Gerhard „Jimmy“ Hubel, der als vierter Mannschaftsspieler kurzfristig einsprang, gegen zwei weitere Damen- und acht Männerteams einen beachtlichen zehnten Platz. Es war erst die dritte Teilnahme der Damen an einem Wettbewerb und so ist das Ergebnis umso bemerkenswerter.

    Das Herrenteam des TSV, in der Besetzung Hermann Fischer, Fritz Fleischmann, Gerhard Nagel, Albert Strauß und Peter Wagner, startete mit einem knappen Sieg gegen den ESC Leinzell ins Turnier. Im weiteren Verlauf wechselten sich Siege, unter anderem gegen die Dischinger Damen, den SV Holzkirchen und die Schützengilde Aalen, mit Niederlagen gegen den TSV Wemding, die Damen des SV Wört und absolut verdient auch gegen die eigene Damenmannschaft ab. Letztendlich reichte es aber mit 12:8 Punkten zu einem hart erkämpften vierten Platz der Nördlinger Herren. (AZ)

