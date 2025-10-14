SV Tagmersheim gewinnt Turnier bei den Oettinger Stockschützen

Bei herrlichem Sommerwetter fand Anfang September bei den Stockschützen Oettingen das Turnier um den Pokal der Stadt Oettingen statt. Neun befreundete Moarschaften waren angetreten, um im Spiel Jeder-gegen-Jeden den Turniersieg herauszuspielen.

Die Moarschaft aus Tagmersheim setzte sich souverän mit 18:2 Punkten vor den Zweitplatzierten aus Roth mit 16:4 und dem dritten Sieger, dem VSC Donauwörth, mit 14:6 durch. Auf den weiteren Plätzen folgten: 4. SV Holzkirchen; 5. TSV Wemding; 6. Neumühler EG; 7. EAS Wettelsheim; 8. SV Wörth; 9. TSV Oettingen; 10. TSV Nördlingen; 11. SpVgg Deiningen.

Bei einem gemeinsamen Mittagessen und der anschließenden Pokalübergabe durch Bürgermeister Thomas Heydecker und Preisverteilung durch Abteilungsleiter Max Jaumann ließ man es gemütlich ausklingen. Interessierte sind herzlich eingeladen zum Training, immer donnerstags von 19 bis 21 Uhr am Sportplatz „Weißes Kreuz“. (AZ)