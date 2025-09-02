Stockschützen liefern sich spannendes Turnier in Oettingen

Bei bestem Stockschützenwetter haben sich acht Hobby-Teams auf den Bahnen des TSV 1861 Oettingen getroffen, um beim Turnier „Stick Shooters Open“ den begehrten Wanderpokal zu erkämpfen. In packenden Duellen wurde mit großem Einsatz, aber auch mit viel Fairness gespielt, sodass neben dem sportlichen Ehrgeiz auch der Spaß im Vordergrund stand.

Am Ende setzten sich die Thekensportler durch und sicherten sich Platz eins. Dahinter folgten Jugendfußball und die Stammtischler auf den Rängen zwei und drei. Die weiteren Platzierungen waren: Fußball-Damen II (4), Rote Socken (5), Die Sittas (6), Junge Informatiker (7) und Fußball-Damen I (8).

Stockschützen-Hobbyturnier in Oettingen: Abteilung will neue Mitglieder gewinnen

Abteilungsleiter Max Jaumann begrüßte die Teilnehmer, während Peter Wolfinger die Siegerehrung vornahm. Besonders groß war die Freude bei den Gewinnern, doch auch die übrigen Teams feierten ausgelassen und waren sich einig: Dieses Turnier war bestens organisiert, machte viel Spaß und im nächsten Jahr will man wieder dabei sein.

Das Turnier verfolgt auch das wichtige Ziel, Nachwuchs für die Stockschützenabteilung zu gewinnen. Wer beim Zuschauen oder Mitspielen Begeisterung für diesen Traditionssport verspürt hat, ist eingeladen, bei den Trainingsabenden donnerstags ab 19 Uhr im Sportpark „Am Weißen Kreuz“ vorbeizuschauen. (AZ)