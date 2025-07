Susanne Rathgeber für Engagement im Mädchenfußball ausgezeichnet

Mit dem erstmals veranstalteten Sommerempfang auf der Dachterrasse der Brienner Gärten im Herzen Münchens hat sich der Bayerische Fußball-Verband (BFV) bei besonders engagierten Menschen bedankt. Gemeinsam mit Lena Oberdorf vom FC Bayern München gab es ein dickes Dankeschön an die Macherinnen und Macher im bayerischen Frauen- und Mädchenfußball, die sich insbesondere im Rahmen der 2023 ins Leben gerufenen BFV-Mädchenfußball-Kampagne „#Lasstsiespielen“ besonders hervorgetan haben. Dabei wurden auch die Leistungen der für FSV Reimlingen und TSV Nördlingen ehrenamtlich tätigen Susanne Rathgeber gewürdigt.

BFV-Präsident Christoph Kern und seine Stellvertreterin Silke Raml würdigten mit Nationalspielerin Lena Oberdorf sowie Sandra Hofmann (Vorsitzende des Frauen- und Mädchenausschusses) das Engagement der Ehrenamtlichen aus dem gesamten Freistaat, die es verstehen, Frauen und Mädchen für den Amateurfußball zu begeistern, sie in die Vereine zu holen und dort zu halten.

Nationalspielerin Lena Oberdorf mit Lob für Ehrenamtliche im Mädchenfußball

„Es ist eine tolle Veranstaltung, super angenehm hier! Ich fand es toll zu sehen, welche Kampagnen der Bayerische Fußball-Verband hat und was er macht, um den Mädchenfußball zu fördern und den Nachwuchs zu supporten. Genau das braucht es in der heutigen Zeit!“, sagte Lena Oberdorf. Je zwei Klub-Verantwortliche pro Spielkreis erhielten als Anerkennung für ihr Engagement einen speziell gebrandeten und eigens für die Geehrten personalisierten Ball der Frauen-EM in der Schweiz von BFV-Partner adidas.

Die Vorsitzenden der bayerischen Spielkreise waren beim Sommerempfang auch dabei, sie hatten die Vorschläge für die Ehrung eingereicht. Aus dem Fußballkreis Donau wurden Ute Schuler (SV Scheppach) und Susanne Rathgeber (FSV Reimlingen/TSV Nördlingen) geehrt. Von 2010 bis 2021 war Rathgeber als Jugendleiterin beim FSV Reimlingen zuständig für alle Jungs- und Mädchenmannschaften. Zu ihren Aufgaben zählten unter anderem die Organisation der jährlichen Jugendtage mit Mädchenturnieren, Hallenturniere, die Veranstaltung von Fußballcamps und der Austausch mit Mädchenmannschaften der französischen Partnerstadt. Seit 2023 ist sie Jugendkoordinatorin Mädchenfußball beim TSV Nördlingen. Zu ihrer ersten Aufgabe zählte der weitere Aufbau der Mädchenmannschaften von D- bis B-Juniorinnen. Weiter ist sie zuständig für die Koordination und Austausch mit den ehrenamtlichen Trainern, fungiert als Bindeglied zu den Spielerinnen, Eltern und Vereinsfunktionären. Des Weiteren hat sie ein Fußballcamp ausschließlich für Mädchen etabliert. (AZ/jais)