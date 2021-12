Er fehlt in keinem Training

Junger TSV-Basketballer ganz groß

In der mit vier Spielen noch jungen Saison der U14-Basketballbuben des TSV Nördlingen konnte ein Akteur bisher besonders überzeugen: Sander Geinitz. Mit durchschnittlich 29 Zählern pro Partie ist er der beste Punktelieferant der gesamten Liga und auch, wenn er seine Mannschaft bisher noch nicht zu einem Sieg führen konnte, zeigte er bereits eindrucksvoll, welches Talent in ihm steckt.

Mit unter anderem 41 Punkten gegen TTL Bamberg, 31 Punkten gegen den Post SV Nürnberg und 38 gegen die Jungs vom Basketball Team Oberpfalz trug er seine Mannschaft, die von Coach Mohammed Hajjar trainiert wird, regelmäßig in der Offensive. Hajjar schwärmt von seinem Schützling: „Sander ist sehr ehrgeizig und fleißig. Selbst in der schwierigen Corona-Zeit fehlt er in keinem Training und gibt immer sein Bestes.“

Durch seinen Einsatz und stetige Arbeit konnte der 13-Jährige im vergangenen Jahr einen gewaltigen Sprung nach vorne machen und entwickelte sich zu einem der besten Spieler der Landesliga. Am Training machen ihm besonders „Übungen am Ball Spaß, bei denen ich etwas Neues lernen und mich weiterentwickeln kann.“, so der junge Nördlinger. Wenn er und seine Mannschaft weiter so fleißig trainieren, sollte es auch bald für den ersten Sieg reichen. Bis dahin strebt Sander weiter seinem großen Idol Dirk Nowitzki nach und versucht sich stetig zu verbessern. Als zweites Vorbild nennt er seinen Trainer Mohammed. Vielleicht kann er in ein paar Jahren in dessen aktuellem anderen Team auflaufen, der ersten Herrenmannschaft des TSV in der Regionalliga. Seiner Entwicklung steht jedenfalls nichts im Wege.