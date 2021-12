Wechsel nach Heidenheim

Nächster Schritt für Liam Schein (13)

Mit Liam Schein (Jahrgang 2008) wechselt ein talentierter Rieser Nachwuchsfußballer zum 1. FC Heidenheim in die dortige U14-Mannschaft. Der aus Munningen stammende Abwehrspieler kam vor zweieinhalb Jahren von seinem Heimatverein SV Schwörsheim-Munningen zum TSV Nördlingen, spielte zunächst kurz unter Trainer Markus Klaus in der U12, dann U12, U13 und U14 unter Trainer Isa Topac.

Wechsel von Rieser Fußballern nach Heidenheim lassen sich an den Fingern einer Hand abzählen. Einer der ersten war der Bollstädter Markus Schildenberger, der in der Saison 2000/01 mit 15 Toren großen Anteil am Aufstieg des TSV Nördlingen in die Landesliga Süd hatte. Er wechselte damals noch zum Heidenheimer Sportbund in die Verbandsliga, kehrte aber nach einem Jahr wieder zum TSV zurück. Der bekannteste Rieser Fußballer beim 1. FC Heidenheim war der Großsorheimer Robert Strauß (35), der als 14-Jähriger vom TSV Nördlingen zum FC Augsburg wechselte, dann beim FC Erzgebirge Aue kickte und schließlich im Januar 2012 zum damaligen Drittligisten 1. FC Heidenheim wechselte. Bis zum Ende seiner Karriere im Sommer 2020 brachte er es auf 202 Spiele beim 1. FCH. Im Jahr 2020 gingen dann Jonah Lang von der SpVgg Ederheim und der Reimlinger Bernd Rathgeber ins Hartmann NLZ des Zweitligisten.

Der 13-jährige Liam Schein begann im Alter von vier Jahren mit dem Fußballspielen, sein erster Verein war der SV Schwörsheim-Munningen, ehe er 2019 zum TSV Nördlingen wechselte. „Ich möchte in Heidenheim Stammspieler werden und mich dort weiterentwickeln“, sagt der gebürtige Nördlinger.