Tamara Eckmeier vom TSV Nördlingen erkämpft DM-Bronze

In Norderstedt bei Hamburg wurden die Deutschen Meisterschaften im Ju-Jutsu ausgetragen. Über 200 Athletinnen und Athleten kämpften um die begehrten Podestplätze. Auch drei Ju-Jutsuka des TSV Nördlingen gingen hier an den Start.

Tamara Eckmeier trat bei den Frauen +70kg an und konnte sich hier gegenüber der anderen fünf Athletinnen beweisen. Gekämpft wurde in einem Doppel-Pool-System, bei dem zwei Gruppen mit je drei Frauen ausgekämpft werden und die ersten beiden eines jeden Pools im Halbfinale aufeinandertreffen. Ihre zwei Vorrundenkämpfe gegen Gegnerinnen aus Hamburg und der Rheinland-Pfalz gewann Eckmeier klar nach Punkten. Besonders im Schlagabtausch, dem Part 1, konnte die Nördlingerin überzeugen. Durch gut platzierte Techniken und eine gute Abwehr gegnerischer Angriffe baute sie hier ein komfortables Punktepolster auf.

Harter Kampf für Tamara Eckmeier gegen Bundeskaderathletin

Als Siegerin der Vorrunde traf Eckmeier dann auf die Zweitplatzierte der anderen Kampfgruppe. Hier stand sie der Landeskaderkollegin und Bundeskaderathletin Viola Fritsche gegenüber. Doch auch hier ließ sich Eckmeier nicht einschüchtern und übernahm von Beginn an die Führung. Es folgte ein hartes Duell, bei dem die TSV-Kämpferin im Schlagabtausch einen Punktevorsprung aufbaute, den Fritsche im Wurfkampf wiedergutmachen konnte. Bis drei Sekunden vor Schluss waren beide Kämpferinnen noch punktgleich, bis der Nördlingerin eine Sekunde der Unachtsamkeit zum Verhängnis wurde und der Kontrahentin noch eine Festhaltetechnik gelang, die zum Sieg der Gegnerin führte. Für Tamara wurde es somit ein äußerst verdienter und hart erkämpfter 3. Platz.

Eine Gewichtsklasse darunter versuchte Jana Schindler ihr Glück bei den Fighting Frauen. Bei fünf Athletinnen in der Gewichtsklasse wurde im Modus jeder-gegen-jeder gekämpft. Die Klasse war stark besetzt und verlangte Schindler alles ab, da die Nördlingerin nicht richtig in den Tag fand und somit die Wettkampfbedingungen nicht ideal waren. Zwar kämpfte die Studentin verbissen um ihre Punkte, musste sich aber allen Kontrahentinnen unterordnen und wurde Fünfte.

Beim Wettkampf von Sascha Brennförder ist der Wurm drin

Auch bei Sascha Brennförder, der bei den U21 Männern -69kg, antrat, war an dem Tag sprichwörtlich der Wurm drin. Auch diese Klasse wurde im Doppel-Pool-System ausgekämpft. Im ersten Duell unterlag er dem Kontrahenten nach einem punktetechnisch ausgeglichenen Kampf. Dieser brachte eine Wurftechnik und eine Festhaltetechnik durch und konnte den Kampf somit vorzeitig für sich entscheiden. Im zweiten Match wurde Brennförder nach einer unglücklichen Technik vom Kampfgericht disqualifiziert, da der gegnerische Kämpfer nach Ablauf der Verletzungszeit nicht in der Lage war, den Kampf weiter zu bestreiten. Somit schied Sascha nach der Vorrunde aus und wurde Fünfter.

Für gute Stimmung sorgte am Ende des Tages der erste Platz des Bayerischen Landeskaders im Hinblick auf den Medaillenspiegel. Mit 22 Medaillen, zu denen das Nördlinger Team ebenfalls eine beisteuern konnte, führte Team Bayern die Länderwertung an. Landes- und Heimtrainer Christian Bold zeigte sich stolz auf die Entwicklung seiner Schützlinge, die sich in den vergangenen Jahren technisch und persönlich stark weiterentwickelten. (AZ)