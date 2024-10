Tennis-Club Bopfingen ehrt langjährige Mitglieder und blickt auf ereignisreiches Jahr zurück

Werner Tschunko, Vorsitzender des Tennis-Club Bopfingen, hat bei der Generalversammlung im Clubhaus die Saison 2024 Revue passieren lassen. Im Juli fand zudem das dreitägige Zeltlager mit vielen Kindern statt, die alle enormen Spaß auf der Tennisanlage hatten. Anfang August fand der 12. Ipf-Cup auf der Bopfinger Tennisanlage statt, der mit 130 Teilnehmern ein Riesenerfolg war. Sportwart Daniel Tschunko konnte zum ersten Mal seit Beginn seiner Amtszeit über keinen Aufstieg bei den aktiven Mannschaften berichten, aber der Erhalt der Spielklasse sei auch ein Erfolg. Ab 2025 ist es möglich, in zwei verschiedenen Altersklassen bei der Verbandsrunde anzutreten. Simone Knaub vom TC Bopfingen wurde Bezirksmeisterin der Damen 40.

Jugendteams des TC Bopfingen funktionieren gut

Jugendwart Christoph Leuze berichtet, dass in allen Jugendteams Spielgemeinschaften mit Oberdorf, Riesbürg und Utzmemmingen bestehen und dies gut funktioniert: die Jugend ist motiviert und auch Anfänger können an der Verbandsrunde teilnehmen und viel dabei lernen. Schatzmeisterin Ute Enzi legte den Jahresbericht aus 2023 vor. Der Jahresbericht war wieder in einwandfreiem, vollständigem und sehr geordnetem Zustand und wies eine gesunde Finanzsituation aus.

TC Bopfingen ehrt Mitglieder

Als letzten Punkt auf der Tagesordnung konnte der TC Bopfingen seine langjährigen Mitglieder ehren. Werner Tschunko freute sich, den Ehrenvorsitzenden Albert Schieber für 65 Jahre Mitgliedschaft ehren zu dürfen. Albert Schieber war viele Jahre als technischer Leiter, Sportwart und als Vorstand aktiv und hat viel für den Tennis-Club Bopfingen bewirkt und erreicht – in sportlicher Hinsicht, aber auch bei sämtlichen Baumaßnahmen, Sanierungen und Planungen waren sein Wissen und seine Meinung bis heute gefragt. Die folgende Ehrung ging an das Ehrenmitglied Hans-Hubert Erck, er ist seit 60 Jahren aktives Mitglied beim Tennis-Club Bopfingen. Erck war 24 Jahre lang Schriftführer, mehrere Jahre 2. Vorsitzender und 3. Vorsitzender. Des Weiteren wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft Helga Kirbach geehrt und für zehn Jahre Sportwart Tobias Walter und Franziska Nille.