Durchwachsene Ergebnisse beim TC Oettingen

Keine Erfolgserlebnisse hat das jüngste Tenniswochenende den Spielerinnen und Spielern des TC Oettingen gebracht. Während die Damen und Herren II zumindest jeweils ein Remis erzielten, unterlagen die Herren I und die U18 nach hartem Kampf.

Die U18-Mannschaft des TC Oettingen musste sich in einem umkämpften Heimspiel dem FC Gundelfingen mit 2:4 geschlagen geben. Im Einzel sorgte Tobias Vitkovsky mit einem souveränen 6:1/6:1 für den ersten Punkt der Gastgeber. Simon Vitkovsky unterlag mit 3:6/6:7. Elijah Gießl kämpfte sich nach anfänglichem Satzgewinn in den Match-Tiebreak, musste sich dort jedoch knapp mit 7:5/4:6/10:12 geschlagen geben. Jona Bosch konnte seinem Gegner nur zwei Spiele abnehmen. In den Doppeln punkteten T. Vitkovsky/Bosch mit einem klaren 6:1/6:3. Das Duo S. Vitkovsky/Gießl musste sich nach gutem Start mit 6:4/2:6/0:10 den Gästen beugen.

Tennis: Damen des TC Oettingen ringen Mertingen ein 3:3 ab

Das Punktspiel der Damen gegen den TC Mertingen endete mit einem leistungsgerechten 3:3, bei leichtem Punktevorteil für Oettingen. In den Einzeln fuhren Susanne Wunderer (6:3/7:5) und Julia Sommerschuh (6:2/6:3) jeweils Siege ein. Sophia Nagel (1:6/4:6) und Nadja Bee (2:6/2:6) mussten sich hingegen geschlagen geben. Die Entscheidung hing somit an den Doppeln: Während das Doppel Wunderer/Anne Wessel nach gewonnenem ersten Satz letztlich mit 6:3/4:6/4:10 unterlag, konnten Nagel/Bee mit einem 6:4/6:2-Erfolg den Ausgleich sichern.

Ebenfalls mit einem 3:3 kehrten die Herren II vom TC Rot-Weiß Nördlingen zurück. In den Einzeln unterlagen Herbert Wilhelm (6:7/1:6) und Elijah Gießl (4:6/6:2/7:10) gegen Tom Zweschper und Louis Hönig, während Johannes Fleckenstein gegen Jonas Mohr sowie David Hönle gegen Vincent Helwig mit klaren Siegen überzeugten. Im Doppel steuerten Wilhelm/Gießl mit 6:1/6:3 den wichtigen dritten Punkt bei, während das Duo Fleckenstein/Hönle nicht über ein 6:3/6:3 gegen Hönig/Mohr hinauskam.

Herren I unterliegen Wallerstein trotz Meisterleistung von Simon Vitkovsky

Die Herren I mussten sich dem TC Wallerstein in einem engen Duell mit 4:5 geschlagen geben. Benjamin Vitkovsky verpasste den Sieg im Einzel knapp und unterlag im Match-Tiebreak gegen Philipp Riedelsheimer (6:3/3:6/8:10). Tobias Vitkovsky gewann nach einem hart umkämpften ersten Satz im zweiten Durchgang die Oberhand über Johannes Steinheber (7:5/6:2). Eine herausragende Leistung zeigte Simon Vitkovsky, der mit 6:0/6:0 gegen Michael Schulz gewann. Martin Langenbucher (4:6/5:7), Simon Käser (1:6/0:6) sowie Christian Förch (4:6/3:6) mussten ihre Einzel gegen Ralf Hezner, Jürgen Wiedenmann und Michael Haas abgeben.

In den Doppeln sorgten B. Vitkovsky/Käser mit einem 6:1/7:5 gegen Riedelsheimer/Steinheber für einen weiteren Punkt, während T. Vitkovsky/Langenbucher dem Doppel Schulz/Jochen Joas mit 3:6/3:6 unterlagen. Den vierten Mannschaftspunkt sicherten S. Vitkovsky/Förch, die ein spannendes Match gegen Hezner/Wiedenmann nach Satzrückstand noch drehen konnten (5:7/7:5/10:6). (AZ)